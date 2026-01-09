Home Itt és Most Tovább csökkent a szlovák ipari termelés volumene
Tovább csökkent a szlovák ipari termelés volumene

Felvidék.ma
Illusztráció (Forrás: Pixabay.com)

Szlovákiában tovább csökkent az ipari termelés novemberben éves szinten és havi összehasonlításban is – derült ki a Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatala (ŠÚSR) által pénteken ismertetett statisztikákból.

A statisztikai adatok szerint tavaly novemberben a szlovák ipari termelés éves szinten 4,5 százalékkal visszaesett. Az adatok az ipari termelés csökkenésének gyorsuló trendjét mutatják, hiszen októberben a termeléscsökkenés 3,8 százalék volt éves bázison. Az ipari termelés csökkenése szinte folyamatos volt az egész év során, a számok az év első tizenegy hónapjából kilencben csökkentek.

A szlovák ipari termelés a statisztikák által követett 15 szegmens közül novemberben tizenegyben csökkent éves összehasonlításban, míg egy hónappal korábban még csak 7 ágazatban. Éves szintű termelésbővülést csak négy ágazatban mutattak ki, azonban ezek nem voltak lényegi hatással az ipari termelés összesített számaira – közölte a Statisztikai Hivatal.

A szlovák ipari termelésre a vizsgált időszakban a legnagyobb negatív hatást a villanyáram- és gázszállítás ágazatában tapasztalt 19 százalékos éves szintű csökkenés gyakorolta.

Ugyancsak komoly mértékű visszaesést regisztráltak a gépjárműgyártásban, ahol novemberben 7 százalékkal csökkent a termelés, ami a legnagyobb mértékű esés volt 2024 márciusa óta.

Érdemi termelésnövekedést a fémelőállításban tapasztaltak, ahol novemberben éves szinten 5 százalékos volt a bővülés, illetve a vegyszergyártásban, ahol 20 százalékos volt az emelkedés.

MTI/Felvidék.ma

