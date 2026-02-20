A képviselők ezután nem kapnak „zsebpénzt” külföldi útjaikra

Az állam a konszolidációs intézkedések keretén belül a parlamenti képviselők hivatalos külföldi útjainak finanszírozása kapcsán is takarékoskodni fog, tekintet nélkül politikai hovatartozásukra. Az ide vonatkozó rendelkezések immár 2012 óta változatlanok voltak. A változásról Richard Raši (Hlas) házelnök tájékoztatott a közösségi oldalán közzétett videóban.

„Abban az időszakban, amikor a szlovákiai családok a konszolidációs intézkedések kapcsán megszorításokra kényszerülnek családi költségvetésükben, hasonlóan kell eljárnia a parlamentnek is. Az elv világos: amennyiben takarékoskodásnak a polgárok, takarékoskodnia kell az államnak is“ – jelentette ki Raši.

Ennek első fontos lépése, hogy a parlamenti képviselők már nem kapnak átalányösszegű költségtérítést külföldi szolgálati útjaikra. A házelnök szerint az ilyen kiadások konszolidáció idején indokolatlanok lennének az állam részéről.

Mindezek mellett bevezetik a tervezett hivatalos úton való részvétel elmaradása miatti személyes felelősségvállalást is. Ennek értelmében, amennyiben a képviselő alapos indok nélkül dönt a szolgálati útról való távolmaradás mellett, a repülőjegy árát és a szállásköltséget a saját zsebéből kénytelen téríteni. Egyúttal meg kell határoznia a külföldi szolgálati utak célját is.

„Szlovákiai külföldön történő képviselete nem kényelmi kérdés a politikus számára, annak célja konkrét, hatékony eredmények elérése az ország javára, a pénzügyi fegyelem szigorú betartása mellett“ – jelentette ki Raši. Az új irányelvet a februári ülésén hagyta jóvá a parlament.

NZS/Felvidék.ma/Teraz.sk