Kulturális értékeink és néphagyományok a Kürtös februári lapszámában

Megjelent a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya közéleti-társadalmi havilapjának februári száma. A tartalomból:

Farsangfarkán idén is bemutatóval készült a Csemadok Ipolynyéki Alapszervezete mellett működő Mics Károly Színjátszó Csoport. Balik Judit rendezésében Solt Endre Nincsenek véletlenek című vígjátékát láthatta a lelkes közönség az ipolynyéki kultúrházban.

Népmissziót tartanak Lukanényén. Elismerésben részesült Gyurkovics Tibor, aki öt választási cikluson keresztül volt Kőkeszi polgármestere. Járda- és útfelújítás történt Csábon az iskola közvetlen közelében.

Január végén a szépkorúakat köszöntötték Ipolybalogon. Január közepén emlékeztünk Mikszáth Kálmán születésnapjára. Idén is a szklabonyai Mikszáth Kálmán Emlékház adott otthont a megemlékezésnek. A havilap az évfordulóhoz kapcsolódóan közli Csáky Károlynak a Mikszáth család tagjai horpácsi síremlékeit bemutató cikkét.

Tíz éve indult útjára a Hang-Ár minifesztivál, zenei rendezvénysorozat Csábon. Azóta a régió egyik fontos kulturális eseményévé nőtte ki magát. A helyi Csemadok-alapszervezet kezdeményezésének célja a kezdetektől világos volt: lehetőséget teremteni a hazai zenészeknek, formációknak a bemutatkozására, erősíteni a közösségi összetartozást, valamint ápolni és továbbadni kulturális örökségünket. A jubileumi év két emlékezetes koncerttel zárult, méltó módon megkoronázva az elmúlt évtized munkáját – olvasható a lapban.

Folytatódik a Nagykürtösi járásban működő Csemadok-alapszervezetek bemutatása, a februári lapszámban az ipolyvarbói szervezetről olvashatunk.

A lap hasábjai által betekinthetünk a csábi alapiskola mindennapjaiba. Interjút olvashatunk továbbá Czibulya Magdolnával, az ipolyhídvégi közösségszervezővel.

A Kürtös feleleveníti a februárhoz tartozó régi, már-már elfeledett népszokásokat.

Nem hiányozhat e lapszámból sem Balga Zoltán állandó rovata, ahogy a kertészeti kisokos, illetve a könyv- és eseményajánló sem.

Pásztor Péter/Felvidék.ma