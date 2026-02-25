Füleknek több évtized után új területrendezési terve van

Csaknem 30 év után hatályba lép Fülek új területrendezési terve. A város jövőbeli fejlődését meghatározó fontos stratégiai dokumentumon az önkormányzat több mint három éven át dolgozott. Az új területrendezési tervet a városi képviselő-testület a februári ülésén hagyta jóvá.

A város területrendezési terve (ÚPN) fontos dokumentum, amely jelentősen befolyásolja a település jövőbeli fejlődését.

„Biztosítja, hogy a fejlődés koncepcionálisan, meghatározott szabályok és keretek szerint valósuljon meg. Szlovákiában azok az önkormányzatok, amelyek rendelkeznek aktuális területrendezési tervvel, könnyebben tudják megvalósítani a fejlesztési elképzeléseiket és tevékenységeiket. Fülek rendelkezett érvényes tervvel, de még 1999-ből. A világ változik, és az önkormányzat jövőre vonatkozó elképzelései is változnak” – tájékoztatott a folyamat kezdetén a város stratégiai-fejlesztési osztályának vezetője, Anderko Erika.

A régi területrendezési tervet a kiadása óta folyamatosan módosították és kiegészítették a város aktuális igényei szerint. 2007-ben és 2008-ban a város teljes körű aktualizálást végzett, majd 2008 óta további 14 módosítással és kiegészítéssel látták el.

„Áttekinthetetlenné vált, amit az illetékes szervek is kifogásoltak. Ezért 2022-ben megkezdtük egy új terv előkészítését” – magyarázta Anderko.

A város ekkor közbeszerzési eljárást hirdetett a területrendezési dokumentáció és háttéranyagok beszerzésére jogosult szakember kiválasztására, amelynek nyertese Martina Kukučková lett.

„A területrendezési terv beszerzése hosszadalmas folyamat, négy évünkbe tellett. A kezdeti szakaszban előkészítő munkálatok zajlottak, amelyek során a város megkereste az összes érintett települést, államigazgatási szervet, közműszolgáltatót, vállalkozót és a nyilvánosságot, hogy tegyék meg észrevételeiket és javaslataikat, amelyekkel a terv kidolgozójának a dokumentum készítése során foglalkoznia kellett” – magyarázta Kukučková, hozzátéve, hogy a folyamat Füleken példaértékűen zajlott.

„Már a kezdetektől mindenről átlátható módon tájékoztatták a lakosságot a város honlapján és más médiákon keresztül, ami korántsem magától értetődő” – jegyezte meg.

Az egyik lehetőség, amikor a lakosság a folyamat során véleményezhette a tervet, a város által megszervezett lakossági fórumok voltak. „A kidolgozás és az egyeztetés minden szakasza a nyilvánosság bevonásával zajlott. A javaslatokat személyesen is be lehetett nyújtani a város stratégiai-fejlesztési osztályára” – tette hozzá Anderko.

A területrendezési terv – készítője, Martin Balog szerint – a város fejlesztése mellett a lakosság életét is alapvetően befolyásolja.

„Minden építkezésnek, amelyet egy beruházó meg kíván valósítani, összhangban kell lennie a hatályos területrendezési tervvel. A terv célja, hogy összehangolja az egyes érdekeket, és megelőzze a fölösleges konfliktusokat. Minden olyan településnek, amely koncepcionálisan szeretne fejlődni, rendelkeznie kell területrendezési tervvel” – magyarázta az egyik nyilvános fórumon.

Az új területrendezési tervet a városi képviselő-testület február 19-i ülésén fogadta el. A dokumentumot a következő 30 napban közzéteszik, ezt követően lép hatályba.

„A területrendezési terv kidolgozásának folyamata során azonban hatályba lépett az új területrendezési törvény. Az új területrendezési terv kötelező erejű részét ezért át kell alakítanunk a jelenleg érvényes módszertan szerint. De ez csak a már jóváhagyott kötelező rész technikai átültetését jelenti a Területrendezési és Építésügyi Hivatal új digitális rendszerébe” – zárta le Kukučková.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma