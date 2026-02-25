Home Kitekintő Magyarországon elrendelték a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését
Kitekintő

Magyarországon elrendelték a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését

Felvidék.ma
Felvidék.ma
(Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Orbán Viktor kormányfő elrendelte a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését – erről a miniszterelnök számolt be a Facebook-oldalára feltöltött videóban szerdán, a védelmi tanács ülése után.

A miniszterelnök azt mondta: most ért véget a védelmi tanács ülése, amit az ukrán olajblokád miatt hívott össze; január 27-e óta nem érkezik olaj a Barátság kőolajvezetéken Magyarországra.

„Az adatokból egyértelmű, hogy ennek a példa nélküli leállásnak nem műszaki, hanem politikai okai vannak, az ukrán kormány az olajblokáddal gyakorol nyomást Magyarországra és Szlovákiára” – közölte.

Orbán Viktor közölte azt is, hogy meghallgatta a nemzetbiztonsági szolgálatok beszámolóit, és úgy látja, Ukrajna további akciókra készül a magyar energiarendszer működésének megzavarása érdekében.

„Ezért elrendeltem a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését. Ez azt jelenti, hogy a kiemelt energetikai létesítmények közelébe katonákat és a támadások elhárítására szükséges eszközöket is telepítünk. A rendőrség a kijelölt erőművek, elosztóállomások és irányítóközpontok környékén nagyobb erőkkel járőrözik majd.

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében pedig elrendeltem a drónrepülési tilalmat” – sorolta az intézkedéseket a kormányfő.

„Magyarországot nem lehet zsarolni” – jelentette ki Orbán Viktor.

MTI/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Kapu Tibor: a HUNOR program csak az első...

Szerdától csak elektronikus beutazási engedéllyel lehet az Egyesült...

„Ukrajna csatlakozása nem a békét vinné el Európába,...

Orbán Viktor: a háborúnak nyilvánvalóan nincs megoldása a...

A francia elnök szkeptikus a békekötést illetően

„A magyar kormány nem enged Ukrajna zsarolásának”

Zelenszkij szerint fontos, hogy Ukrajna egyértelmű dátumot kapjon...

A brit és a francia elit „piszkos” bombához juttatná...

Nem született megállapodás az Oroszországgal szembeni 20. uniós...

Szijjártó Péter: Brüsszel összejátszik Ukrajnával Magyarország és Szlovákia...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma