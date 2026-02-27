Home Művelő Versek, prózák, előadás – Tompa Mihály szavalóverseny az Ung-vidéken
Művelő

Versek, prózák, előadás – Tompa Mihály szavalóverseny az Ung-vidéken

VE
VE
Az 1. kategória szavalóinak egy része (Fotó: Vályi Edit/Felvidék.ma)

A héten Ung-vidéken is megvalósult a XXXIII. Tompa Mihály Országos Szavalóverseny járási fordulója. A vers- és prózamondó verseny az iskolai fordulók után járási szinten Nagykaposon folytatódott február 26-án, a rendezvénynek a korábbi évekhez hasonlóan idén is a nagykaposi Magyar Közösségi Ház adott otthont.

Öt iskola 54 tanulója kapcsolódott be a versenybe az alapiskolák 1. osztályától kezdve a középiskolás korosztályig bezárólag. A jó hangulatban zajló verseny alkalmával klasszikus és modern szerzők tollából is hallhattunk szép előadásokat a résztvevőktől. Bár a kisebbek most sokkal többen voltak, nagy öröm, hogy a 3. és 4. kategória résztvevői is aktívan érdeklődnek a szavalóverseny iránt, egyre komolyabb és színvonalasabb előadásokat mutatva be.

A versenynapot Lakatos Denisza, az Erdélyi János Területi Választmány elnöke nyitotta meg, aki köszöntőjében arra kérte a résztvevőket, hogy az eredményesség mellett arra is törekedjenek, hogy jól érezzék magukat a versek és prózák világában, egy olyan közegben, ahol ennyi irodalombarát gyűlik össze egy helyen.

Tompa Mihály a kiskaposi születésű Erdélyi János kortársa volt, így a szervezők számára minden éven nagy jelentőséggel bír, hogy e verseny keretei között is népszerűsítsék az irodalmat a régió fiataljai között.

A zsűrit ezúttal tanárok és a térség magyar közéletének aktív tagjai alkották, akik az alábbi versenyzőket díjazták arany sávos elismeréssel és juttatták tovább a következő fordulóba:

Zajlik a szavalósverseny (Fotó: Vályi Edit/Felvidék.ma)

  1. kategória: Dajka Luca, vers (Erdélyi János Alapiskola, Nagykapos), Tarr Boglárka, vers (Dobó István Alapiskola, Nagyszelmenc), Eötvös Anna, próza (Erdélyi János Alapiskola, Nagykapos), Szatmáry Zoé, próza (Erdélyi János Alapiskola, Nagykapos)
  2. kategória: Kondor Olívia, vers (Erdélyi János Alapiskola, Nagykapos), Bačo Natália, vers (Erdélyi János Alapiskola, Nagykapos), Kondáš Dorina, vers (Dobó István Alapiskola, Nagyszelmenc), Iván Dániel, próza (Erdélyi János Alapiskola, Nagykapos), Bodnár Ádám, próza (Dobó István Alapiskola, Nagyszelmenc)
  3. kategória: Fintor Lili, vers (Erdélyi János Alapiskola, Nagykapos), Kozár Miriam Eszter, vers (Református Egyházi Alapiskola, Vaján), Kraus Csongor Kende, próza (Református Egyházi Alapiskola, Vaján), Markó Panna Dorka, próza (Református Egyházi Alapiskola, Vaján)
  4. kategória: Tóth András, próza (Gimnázium, Nagykapos).

Lakatos Denisza köszönti a jelenlévőket, mellette a zsűri egy része (Fotó: Vályi Edit/Felvidék.ma)

A kiértékelés során a versenyt értékelő zsűri kiemelte a nagyon jól sikerült műválasztásokat, valamint tanácsokkal látta el a kis előadókat, hogy a jövőben mire érdemes odafigyelni, hogy még jobban sikerült produkciókat mutathassanak be.

A verseny következő fordulóját, a keleti országos elődöntőt idén Királyhelmecen szervezik meg. Ung-vidéki továbbjutóinknak gratulálunk és sok sikert kívánunk a következő fordulókhoz!

VE/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Könyvtárak hete Nagyszombat megyében: rendezvényekkel és kedvezményekkel várják...

5300 diák ünnepli közösen Nagy Lajos királyt

Több mint 61 500 alapiskolás tanuló jelentkezik középiskolába

Anyanyelvünk kincseit ne herdáljuk el!

Romzsa Tódor életpéldája ma is erőt ad –...

Előkerült Mária Terézia nyitrai lovas szobrának a feje

Tizedik alkalommal csatlakoznak Naszvadon a Wass Albert Felolvasó...

Az Art Operett Társulat sikere Nánán

Harminc év közösségben – megnyílt a XXX. Komáromi...

„Nemzeti létünknek révpartján”

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma