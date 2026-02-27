Versek, prózák, előadás – Tompa Mihály szavalóverseny az Ung-vidéken

A héten Ung-vidéken is megvalósult a XXXIII. Tompa Mihály Országos Szavalóverseny járási fordulója. A vers- és prózamondó verseny az iskolai fordulók után járási szinten Nagykaposon folytatódott február 26-án, a rendezvénynek a korábbi évekhez hasonlóan idén is a nagykaposi Magyar Közösségi Ház adott otthont.

Öt iskola 54 tanulója kapcsolódott be a versenybe az alapiskolák 1. osztályától kezdve a középiskolás korosztályig bezárólag. A jó hangulatban zajló verseny alkalmával klasszikus és modern szerzők tollából is hallhattunk szép előadásokat a résztvevőktől. Bár a kisebbek most sokkal többen voltak, nagy öröm, hogy a 3. és 4. kategória résztvevői is aktívan érdeklődnek a szavalóverseny iránt, egyre komolyabb és színvonalasabb előadásokat mutatva be.

A versenynapot Lakatos Denisza, az Erdélyi János Területi Választmány elnöke nyitotta meg, aki köszöntőjében arra kérte a résztvevőket, hogy az eredményesség mellett arra is törekedjenek, hogy jól érezzék magukat a versek és prózák világában, egy olyan közegben, ahol ennyi irodalombarát gyűlik össze egy helyen.

Tompa Mihály a kiskaposi születésű Erdélyi János kortársa volt, így a szervezők számára minden éven nagy jelentőséggel bír, hogy e verseny keretei között is népszerűsítsék az irodalmat a régió fiataljai között.

A zsűrit ezúttal tanárok és a térség magyar közéletének aktív tagjai alkották, akik az alábbi versenyzőket díjazták arany sávos elismeréssel és juttatták tovább a következő fordulóba:

kategória: Dajka Luca, vers (Erdélyi János Alapiskola, Nagykapos), Tarr Boglárka, vers (Dobó István Alapiskola, Nagyszelmenc), Eötvös Anna, próza (Erdélyi János Alapiskola, Nagykapos), Szatmáry Zoé, próza (Erdélyi János Alapiskola, Nagykapos) kategória: Kondor Olívia, vers (Erdélyi János Alapiskola, Nagykapos), Bačo Natália, vers (Erdélyi János Alapiskola, Nagykapos), Kondáš Dorina, vers (Dobó István Alapiskola, Nagyszelmenc), Iván Dániel, próza (Erdélyi János Alapiskola, Nagykapos), Bodnár Ádám, próza (Dobó István Alapiskola, Nagyszelmenc) kategória: Fintor Lili, vers (Erdélyi János Alapiskola, Nagykapos), Kozár Miriam Eszter, vers (Református Egyházi Alapiskola, Vaján), Kraus Csongor Kende, próza (Református Egyházi Alapiskola, Vaján), Markó Panna Dorka, próza (Református Egyházi Alapiskola, Vaján) kategória: Tóth András, próza (Gimnázium, Nagykapos).

A kiértékelés során a versenyt értékelő zsűri kiemelte a nagyon jól sikerült műválasztásokat, valamint tanácsokkal látta el a kis előadókat, hogy a jövőben mire érdemes odafigyelni, hogy még jobban sikerült produkciókat mutathassanak be.

A verseny következő fordulóját, a keleti országos elődöntőt idén Királyhelmecen szervezik meg. Ung-vidéki továbbjutóinknak gratulálunk és sok sikert kívánunk a következő fordulókhoz!

