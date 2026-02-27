Zajlanak a tavaszi gazdatalálkozók a Felvidéken

A Felvidéki Falugazdász Hálózat idén tavasszal kilenc helyszínen szervez regionális gazdatalálkozót, hogy átfogó tájékoztatást nyújtson a gazdálkodóknak a 2026-os év agrárszakmai változásairól, támogatási rendszereiről és fejlesztési lehetőségeiről.

A rendezvénysorozat február 24–25-én indult Királyhelmecen, Tornagörgön, Rimaszombatban és Leszenyén, majd március 4-én Zselízen és Szalatnyán folytatódik, március 5-én Komáromszentpéteren, végül március 17-én Dunaszerdahelyen és Felsőszeliben zárul.

A találkozók programjában kiemelt helyet kapnak a 2026-os stratégiai keretek és jogszabályi változások, a területalapú támogatások rendszere, a földhasználat és jogviszonyok igazolásának kérdései, valamint a vidékfejlesztési és beruházási lehetőségek.

Az előadásokat minden állomáson konzultáció és interaktív fórum követi, ahol a gazdák közvetlenül is feltehetik kérdéseiket.

A rendezvényeken részt vesz Iván Tamás, a Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetsége elnöke, valamint Pecsérke Andreas, a hálózat főfalugazdásza és az adott helyszín házigazda falugazdásza. 2025 augusztusától a Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetsége koordinálja a falugazdász hálózat munkáját.

Iván Tamás hangsúlyozta: a mezőgazdasági ágazat számos kihívással küzd. A szervezet az elmúlt időszakban megújult arculattal, új weboldallal és programokkal jelentkezett, elindult a kiskertész program is, miközben a vállalkozók egyre nyitottabbak az együttműködésre.

A gazdatalálkozókon két új pályázati lehetőségről is részletes tájékoztatást kaptak a résztvevők.

Pecsérke Andreas részletes tájékoztatást ad a fiatal gazda pályázat feltételeiről, miszerint: a jelentkező 41. életévét még ne töltse be, első mezőgazdasági vállalkozását alapítsa, és rendelkezzen a szükséges szakképesítéssel. A támogatás összege 100 ezer euró, amelyet két részletben – 75 ezer eurós kezdőösszeggel – folyósítanak. A pályázat speciális növénytermesztésre (zöldség-, szőlő- és gyümölcstermesztés), állattenyésztésre, feldolgozásra vagy ezek kombinációjára irányulhat.

A fiatal gazda pályázatra a jelentkezési határidő 2026. május 28. A másik pályázat a kisfeldolgozókat célozza, akik március 23-ig nyújthatják be igényeiket.

A találkozók nemcsak az aktuális támogatásokról szólnak, hanem a gazdák mindennapi munkáját segítő gyakorlati információkról is.

Mint Rimaszombatban Bodon Dávid falugazdásztól megtudtuk, idén elkészült egy mezőgazdasági segédnaptár, amely időrendi áttekintést ad a jogszabályban meghatározott határidőkről és kötelezettségekről, megkönnyítve ezzel a tervezést és az adminisztrációt.

A tavaszi gazdatalálkozók célja, hogy a felvidéki magyar gazdák naprakész tudással, megerősített szakmai háttérrel és közösségi összefogással készülhessenek a 2026-os év kihívásaira.

