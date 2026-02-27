A Mercosur-megállapodás végrehajtása merénylet az európai gazdák ellen

A mai bejelentés a gazdák nyílt színi elárulása és minden demokratikus alapelv semmibevétele. Az Európai Bizottság elnöke bejelentette, hogy az Európai Parlament jóváhagyása nélkül is végrehajtják a Mercosur-megállapodást. Átmeneti időszakra hivatkoznak, de ez csak politikai színjáték.

A döntés élesen szembe megy az Európai Parlament korábbi döntésével, amely bírósághoz utalta az ügyet.

Egyben arculcsapást jelent az európai gazdák számára, akik egyre nagyobb tüntetéseken fejezték ki tiltakozásukat Európa számos országában.

A megállapodást azért ellenezzük, mert európai gazdák tömegeit teheti tönkre. Óriási mennyiségű mezőgazdasági terméket engednek be az európai piacra. Az európai gazdáknak óriáscégekkel kellene versenyezniük, úgy, hogy közben 20 százalékkal csökkentik a támogatásaikat. Ráadásul a dél-amerikai gazdálkodóknak nem kell ugyanazoknak a szabályoknak megfelelniük, ami önmagában is óriási versenyhátrány.

A Mercosur-megállapodást Magyar Péter brüsszeli pártja hozta össze. Ursula von der Leyen a néppártból érkezik, az agrárbiztos a néppártból érkezik, mint ahogy az Európai Parlament megállapodáspárti hangadói is.

Manfred Weber tiszteletét fejezte ki a szerződést ratifikáló Argentínának és Uruguaynak. Nekik megadják a tiszteletet, de az európai és a magyar gazdáktól ezt megtagadják.

A Fidesz-KDNP mindent meg fog tenni azért, hogy a brüsszeli nagykoalíció döntései minél kisebb kárt okozzanak a magyar gazdáknak. Ebben a vitában csak a kormánypártokra számíthatnak.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma