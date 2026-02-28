Erasmus-hét Perbetén – olasz diákokkal telt meg az iskola

Különleges, élményekben gazdag hetet tudhat maga mögött iskolánk: február 23–27. között az Instituto Comprensivo „G. Marconi“ Campiglia M. Ma – Suvereto intézményből érkezett 5 tanuló és 2 kísérő pedagógus vendégeskedett nálunk az Erasmus-program keretében – kezdte beszámolóját Becse Norbert, a perbetei alapiskola igazgatója.

A hét ünnepélyes fogadtatással kezdődött. Hétfő reggel az iskola tanulói és pedagógusai felsorakozva köszöntötték az olasz vendégeket. A rövid ismerkedést követően mindkét iskola diákjai prezentáció keretében mutatták be hazájukat, településüket és iskolájukat a felső tagozatos tanulóknak. A közös munka során kisebb csoportokban hasonlították össze ismereteiket, és közös pontokat kerestek Szlovákia és Olaszország között.

A nap folytatásában vendégeink megtekintették a helyi néprajzi múzeumot, valamint a katolikus és a református templomot. Már az első nap is izgalmakkal, meglepetésekkel és tartalmas beszélgetésekkel telt.

Tanulás játékosan és komolyan

A második napon csoportos foglalkozások várták az olasz diákokat. Hetedikeseinkkel vegyes csapatokban oldottak meg egy biológiai alapismeretekre és érdekességekre épülő Kahoot-kvízt, ahol az időfaktor is komoly kihívást jelentett. A közös kommunikáció nyelve az angol volt, amelyet mindkét iskola tanulói magabiztosan használtak.

Ezt követően rendhagyó matematikaórán a természetvédelem került középpontba. A nyolcadikosokkal kiegészült csoportok különböző színű hulladékgyűjtő edényeket készítettek adott méretek alapján, meghatározták azok űrtartalmát, és áttekintették a szelektív hulladékgyűjtés szabályait. A hatodikosokkal Perbete élővilágának változásait vizsgálták: növény- és rovarhatározásokat végeztek három nyelven, valamint utánajártak, miért tűntek el a tarajos gőték a falu vizeiből. A megszerzett tudást rövid teszttel bizonyították, majd terepasztalon ábrázolták a helyi vizek élővilágát.

A délutáni program során az ógyallai csillagvizsgálóba látogattak, ahol megismerkedtek az intézmény történetével és alapítójával, Konkoly-Thege Miklós munkásságával. A kupola alatt az éjszakai égbolt csillagképeit is tanulmányozták – a látványos bemutató mindenkit lenyűgözött.

ÖKO-plakátok, sport és néptánc

A harmadik nap a természetvédelem jegyében telt. A diákok négy csoportban ÖKO-plakátokat készítettek arról, miként okoz az emberiség „szomorúságot” a Földnek. Az alkotásokat igényes prezentációk követték. A csoportot községünk polgármestere, Zsitva Norbert is fogadta a közösségi központban, ahol angol nyelven köszöntötte a vendégeket.

A sport sem maradhatott el: a lányok röplabdamérkőzésen mérték össze erejüket, amelyet Tímea tanító néni csapata 3:0 arányban nyert. A délután táncházzal zárult, ahol moldvai körtáncokat tanultak és roptak közösen – a hangulat felejthetetlen volt.

Földrajz, angol és tanösvény

A negyedik napra a diákok már oldottabban, bátrabban kommunikáltak egymással. A 8. évfolyam földrajzi ismereteire épülő európai geográfiai kvíz komoly összedolgozást igényelt; a megmérettetést Dominik csapata nyerte. Rendhagyó angolórán közéleti és alapműveltségi feladatokat oldottak meg játékos formában, sok nevetéssel.

Délután a Dr. Mátyás Ernő tanösvény állomásait járták be. A hét megállóból négyet érintettek, megismerve a névadó munkásságát, Perbete földrajzi adottságait, élővilágát és a hulladék-újrahasznosítás fontosságát. A napsütéses séta méltó lezárása volt a tartalmas napnak.

Pozsonyi kirándulással zárult a hét

Az Erasmus-hét ötödik napján a csoport Pozsonyba kirándult, ahol Szlovákia fővárosának nevezetességeivel ismerkedtek meg. A közös élményekkel zárult mozgalmas hét maradandó emlékeket hagyott minden résztvevőben.

„Az Erasmus-program számunkra nemcsak szakmai lehetőség, hanem igazi közösségépítő élmény is. Büszkék vagyunk diákjainkra, akik nyitottsággal, fegyelmezetten és aktívan vettek részt minden programban. Ezek a találkozások hosszú távon formálják szemléletüket és erősítik európai identitásukat” – hangsúlyozta az igazgató úr.

Török Sarolta igazgatóhelyettes kiemelte: „Iskolánk örömmel épít új kapcsolatokat, amelyek mind a tantestület, mind a gyerekek számára számos előnnyel járnak. Ezekben a programokban kipróbálhatjuk magunkat nyelvi készségeink terén, gyakorolhatjuk az angol nyelvet, és valódi kommunikációs helyzetekben fejlődhetünk. Barátságok szövődnek, új lehetőségek nyílnak meg a diákok előtt – és könnyen lehet, hogy ezek a kapcsolatok a későbbi életút során újra találkozásokhoz vezetnek.”

Hozzátette: a kapcsolatépítés Olaszországban folytatódik március utolsó hetében, amikor 8 tanuló és 2 kísérő pedagógus utazik partneriskolájukhoz. A projekt témája az innovatív módszerek alkalmazása a tudományok és a nyelvek tanításában, amely az éppen induló új iskolareform célkitűzéseit is támogatja.

Az Erasmus-hét ismét bebizonyította: a tudás, a barátság és a közös élmények nem ismernek országhatárokat.

ZVN/Felvidék.ma