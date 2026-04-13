A magyarországi parlamenti választások eredményei

Az április 12-i magyarországi választások eredményei alapján – a szavazatok 98,93 százalékos feldolgozottságánál – három párt jut az Országgyűlésbe, a Tisza kétharmados többséggel alakíthat kormányt.

A listás szavazás eredménye

A 199 parlamenti helyből 93-at osztanak ki pártlisták alapján. Nemzetiségi lista nem szerzett mandátumot.

Egyéni választókerületek eredményei

Az egyéni választókerületek 106 képviselői mandátumot eredményeztek. A választási térképen jól látható a földcsuszamlásszerű fordulat: a kék színű választókerületek a Tisza, a narancssárga a Fidesz-KDNP mandátumait jelölik. A Tisza 93, a Fidesz 13 egyéni képviselői mandátumot szerzett. A Mi Hazánk egyéniben nem nyert képviselői helyet, ők a listáról küldhetnek 6 képviselőt az Országgyűlésbe.

A parlamenti patkó

A választók akaratából a következő négy évben így fog kinézni a magyar Országgyűlés:

Orbán Viktor gratulált a győztesnek

A választási eredmény bár még nem teljes, érthető és világos: a választási eredmény számunkra fájdalmas, de egyértelmű, a kormányzás felelősségét és lehetőségét nem nekünk adták. A győztes pártnak gratuláltam – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke vasárnap este. Külön megköszönte a határon túli magyarok támogatását.

Magyar Péter: a Tisza-kormány minden magyart képviselni fog

A Tisza-kormány minden magyart képviselni fog – jelentette ki Magyar Péter vasárnap este Budapesten, pártja eredményváró rendezvényén. Magyar Péter távozásra szólította fel a köztársasági elnököt, míg a miniszterelnöktől azt kérte, ettől a naptól kezdve ügyvezető kormányfőként dolgozzon.

A demokratikus Magyarország történetében ennyien még soha nem szavaztak, ilyen erős felhatalmazást egyetlen párt sem kapott, mint a Tisza – hangsúlyozta Magyar Péter.

A mintegy 3,3 millió szavazó történelmi felhatalmazást adott a kormányzásra. „Felhatalmazást arra, hogy építsünk egy működő és emberséges hazát mindannyiunknak.”

Magyar Péter úgy fogalmazott, azért győztek, mert a magyar emberek nem azt kérdezték, hogy a hazájuk mit tehet értük, „hanem azt kérdeztétek, hogy ti mit tehettek a hazátokért”.

A pártelnök szerint a választók egy olyan ország mellett döntöttek, amely „újra európai ország akar lenni”, ahol a teljesítmény számít és ahol biztosított az egészségügy, az oktatás, valamint a kiszámítható életfeltételek. Hozzátette, olyan Magyarországot szeretnének, ahol senkit nem bélyegeznek meg véleménye, hite vagy életmódja miatt.

A Tisza-kormány minden magyart képviselni fog – jelentette ki, hozzátéve, nem szabad különbséget tenni magyar és magyar között, megosztani és hergelni, mert az bűn.

Felszólította a leköszönő miniszterelnököt, hogy mától ügyvezető kormányfőként járjon el, és semmilyen olyan döntést ne hozzon, amely megkötné a következő, a Tisza-kormány kezét.

Amennyiben az átmenet – reményei szerint rövid időszakában – a nemzetet érintő komoly döntés vagy kérdés felmerül, akkor keressék nyugodtan, tudják a telefonszámát – mondta.

Felszólítom a köztársasági elnököt, hogy haladéktalanul kérjen fel kormányalakításra mint a győztes párt listavezetőjét, azt követően pedig távozzon a hivatalából – mondta a Tisza Párt elnöke, aki ugyanerre szólította fel az „összes bábot, akit az elmúlt 16 évben az Orbán-kormány a nép nyakára ültetett”.

Felvidék.ma/NVI/MTI