Izrael és az Egyesült Államok megtámadta Iránt

Izrael megelőző csapást mért Iránra – jelentette be szombat reggel Jiszrael Kac izraeli védelmi miniszter. Az IRNA iráni állami hírügynökség mindeközben robbanásokat jelentett Teheránból.

Izraelben országos szükségállapotot rendeltek el. Miri Regev közlekedési miniszter bejelentette az ország légterének lezárását.

Az izraeli polgári védelmi parancsnokság megtiltotta a gyülekezéseket, bezáratta az oktatási intézményeket és a munkahelyeket, a létfontosságú munkahelyek kivételével.

Az iráni megelőző csapásokat Izrael és az Egyesült Államok közösen hajtja végre a 13-as izraeli kereskedelmi TV csatorna értesülése szerint.

Az Irán elleni művelet első célja a már indításra kész rakétasorozat semlegesítése volt, amely föld alatti és felszíni indítóállásokon állt készenlétben.

Emellett az iráni légvédelmi rendszer megmaradt elemeinek, köztük a rövid hatótávolságú eszközöknek a megbénítása többek között azért, hogy ne tudják elfogni a Tomahawk rakétákat.

Az iráni légitámadások célpontjai többek közt a teheráni elnöki palota – noha Ali Hamenei ajatollah, a síita állam de facto vallási és politikai vezetője nem tartózkodik az épületben -, az iráni légierő létesítményei az ország területén, a teheráni repülőtér, a hírszerzési minisztérium, a védelmi minisztérium, és nukleáris fejlesztéssel foglalkozó intézmények.

Izraelben a kórházak megkezdték a betegek áthelyezését a védett helyiségekbe; a sürgősségi és mentőszolgálatok a megszokott rendben működnek.

Az iráni támadás előtt Izrael légicsapásokat mért a Hezbollah síita milícia libanoni kilövőállásaira, valamint felderítő eszközeire, céljuk a Hezbollah „szemeinek megvakítása” volt. Ezekkel a libanoni felderítő létesítményekkel akarták észlelni az izraeli légierő megelőző csapásának elindítást, majd értesíteni Iránt.

***

Az Egyesült Államok nagyszabású hadműveletet indított Irán ellen – jelentette be szombaton Donald Trump amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalon, egyúttal megadásra szólította fel az iráni Forradalmi Gárdát.

„A célunk az amerikai nép védelme az iráni rezsim felől érkező fenyegetések ellen”

– jelentette ki videóüzenetében az elnök, azzal vádolva Teheránt, hogy nem hagyott fel sem nukleáris programjával, sem pedig az olyan rakéták fejlesztésével, amelyek az Egyesült Államokat is elérnék.

Az iráni néphez fordulva Donald Trump azt mondta, „vegyék át a kormányzást”.

„Közel a szabadságotok órája”

– jelentette ki.

MTI/Felvidék.ma