Az iráni külügyminiszter szerint Teherán felkészült a szárazföldi támadásra is

Irán felkészült egy szárazföldi támadásra a területén – jelentette ki az iráni külügyminiszter az NBC News amerikai hírtelevíziónak adott interjúban. Abbász Aragcsi egyben elutasított minden tárgyalást az Egyesült Államokkal, és leszögezte: Irán nem kért tűzszünetet.

Arra a kérdésre, hogy tart-e egy esetleges amerikai szárazföldi inváziótól, az iráni külügyminiszter kijelentette: „Nem, számítunk rá.” „Bízunk benne, hogy szembe tudunk velük szállni, és nagy katasztrófa lesz a számukra” – tette hozzá.

Aragcsi arról is beszélt, hogy az ország számos részére mért amerikai és izraeli csapások ellenére Irán nem kér tűzszünetet.

„Legutóbb sem kértünk tűzszünetet. Korábban Izrael volt az, aki tűzszünetet kért. Azután kértek feltétel nélküli tűzszünetet, hogy tizenkét napig ellenálltunk az agressziójuknak”

– jelentette ki, utalva a tavalyi tizenkét napos háborúra, amelyben az izraeli és az amerikai hadsereg iráni atomlétesítményeket támadott.

Múlt csütörtökön Aragcsi még Genfben tárgyalt egy esetleges megállapodásról Steve Witkoff-fal, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottjával, illetve Jared Kushnerrel, az elnök vejével.

A tárgyalások idején kezdett légitámadás véget vetett minden jövőbeli tárgyalásnak Iránnal – mondta most, és hozzátette, hogy a múlt hét óta nem tárgyalt Witkoff-fal vagy Kushnerrel.

„Tény, hogy nincs kedvező tapasztalatunk az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásról. Különösen nem a kormányzattal. Tavaly kétszer tárgyaltunk, idén pedig a tárgyalások közepette megtámadtak bennünket”

– mondta az iráni külügyminiszter.

A jelenlegi konfliktus kapcsán Aragcsi megjegyezte, hogy „ebben a háborúban nincsen győztes”. Hozzátette, hogy az ő győzelmük „az ismételt ellenállás a törvénytelen célokkal szemben”.

A légitámadásokban megölt legfőbb iráni vallási és politikai vezető utódlása kapcsán a külügyminiszter emlékeztetett arra, hogy meg kell várni, amíg a Bölcsek Tanácsa megválasztja az új vezetőt. Ezzel kapcsolatban elutasította az Axios amerikai hírportál írását, amely szerint Trump kijelentette: neki személyesen is részt kell vennie az új legfelsőbb vezető kiválasztásában.

„Ez teljességgel az iráni nép ügye, és senki sem avatkozhat be”

– mondta.

MTI/Felvidék.ma