Trump részt kíván venni Irán következő vezetőjének kiválasztásában

Donald Trump (Fotó: Reuters)

Donald Trump szerint neki is szerepet kell kapnia Irán következő vezetőjének kiválasztásában – az amerikai elnök erről csütörtökön beszélt egy interjúban.

Az Axiosnak adott telefoninterjúban az elnök kifejtette, hogy jelenleg Ali Hamenei fia, Mojtaba Hamenei a legesélyesebb utód a legfelső vezetői posztra, ugyanakkor elfogadhatatlannak nevezte őt a pozícióra.

„Az idejüket vesztegetik, Hamenei fia súlytalan. Be kell vonni engem is a kinevezésbe, ahogy Delcynél Venezuelában”

– fogalmazott Donald Trump, arra utalva, hogy a Venezuelát jelenleg elnöki szerepkörben irányító alelnök, Delcy Rodríguez kinevezését ő hagyta jóvá, miután az Egyesült Államok katonai művelet során letartóztatta és eltávolította a dél-amerikai országból Nicolás Maduro elnököt.

Donald Trump világossá tette, hogy

olyan vezetőt akar Irán élén látni, aki „harmóniát és békét” hoz az ország számára.

Hangsúlyozta azt is, hogy elutasít minden olyan személyt, aki Hamenei politikáját folytatná, mert az azt jelenthetné, hogy az Egyesült Államoknak akár öt éven belül újabb háborúba kell bocsátkoznia Iránnal.

