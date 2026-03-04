Tömeges migrációs hullámot indíthat el az iráni konfliktus, nőtt a terrorfenyegetettség, a kritikus infrastruktúra védelmét fokozni kell, eljött „a veszélyek kora” – minderről a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója beszélt az M1 aktuális csatornán szerda reggel.

Bakondi György rámutatott: ha elindulnak a menekültek Iránból, akkor Törökországon és a nyugat-balkáni útvonalon elérhetik a magyar határt.

Ezen túlmenően az is növeli a biztonsági kockázatot, hogy az iráni állam iszlám fundamentalista csoportokat támogat világszerte.

Ezért is emelték a terrorfenyegetettség szintjét Magyarországon, emellett fokozták a kritikus infrastruktúra védelmét, amelynek biztonságát katonai és rendőri erők garantálják – tette hozzá.

A főtanácsadó szerint eljött a veszélyek kora, s ez hatékony kormányzati intézkedéseket igényel. A kormány mindent megtesz azért, hogy garantálja a lakosság ellátását és biztonságát

– hangsúlyozta.

Bakondi György a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában kiemelte: nem trükk, nem választási propaganda a terrorfenyegetettség szintjének emelése, a kormánynak kötelessége a nemzetbiztonsági kockázatok ellenőrzése. A kormány a tényekből levont következtetések alapján reálisan látja a helyzetet – tette hozzá.

A főtanácsadó kifejtette, Irán síita szervezeteket támogat világszerte, ami indokolja a terrorfenyegetettség szintjének emelését, hiszen a háború menekülthullámot indíthat el Iránból Törökországon át a magyar határ felé. Új fenyegetésként pedig megjelent az ukrán állam, amely mindent megtesz annak érdekében, hogy az április 12-ei választáson egy vele szimpatizáló kormány juthasson hatalomra – mondta.

Véleménye szerint ukrán vezetők és véleményvezérek fenyegető, durva hangvételű, a magyar vezetést szidalmazó nyilatkozatokat tettek, miközben Ukrajna az Európai Unióba igyekszik. Ráadásul az EU sem Magyarország és Szlovákia oldalán áll az energetikai kérdésekben

– jegyezte meg Bakondi György.

MTI/Felvidék.ma