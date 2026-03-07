Járási konferenciát tartott a zoboraljai Csemadok, új vezetést választottak – Kiss Beátát kérdeztük

Március 6-án járási konferenciát tartottak a zoboraljai térségben működő Csemadok-szervezetek, ahol a küldöttek a szervezet járási vezetésének megújításáról is döntöttek. A tanácskozásra egy olyan időszak után került sor, amelyet a térségben működő szervezet életében hosszabb ideje fennálló nézetkülönbségek és belső feszültségek terheltek. A konferencián tizenkét alapszervezet képviselői vettek részt, akik új elnököt és területi választmányt is választottak.

A konferenciát követően Kiss Beáta, a Csemadok országos elnöke a közösségi oldalán közzétett videóban is beszámolt a történtekről. Ebben egyebek mellett felidézte: a korábbi időszakban a megbékélés és a kompromisszum jegyében a szervezet országos vezetése elfogadta azt a megoldást, amelynek nyomán két párhuzamos területi választmány működött a térségben.

Hozzátette azonban, hogy a tapasztalatok és a jogi szakvélemények alapján ez a modell hosszabb távon nem bizonyult működőképesnek. Mint hangsúlyozta, a mostani konferencia minden jogi és alapszabályi előírásnak megfelelt, és lehetőséget teremt arra, hogy a megválasztott területi választmány egyértelmű és jogilag rendezett keretek között működhessen.

Az esemény hátteréről és a konferencia eredményeiről a Felvidék.ma levélben kérdezte Kiss Beátát, a Csemadok országos elnökét.

Portálunk megkeresésére válaszolva Kiss Beáta kiemelte: a Nyitrai járásban működő magyar közösséget az elmúlt években komoly nézetkülönbségek terhelték.

Mint írta:

„A Nyitrai járásban élő magyarság csemadokos közösségét az elmúlt években komoly nézetkülönbség terhelte”, amelynek a Csemadok „nem kezdeményezője, oka, hanem elszenvedője volt”.

Az országos elnök hangsúlyozta: a március 6-án megtartott járási konferencia célja az volt, hogy a szervezet működését egyértelmű és jogilag tiszta keretek közé helyezze.

„Az elmúlt időszak nézetkülönbségeit ugyan nem sikerült feloldani, de egyértelműen tiszta jogi álláspontot teremtettünk”

– fogalmazott.

Kiss Beáta hozzátette, hogy az új területi választmány megválasztására olyan eljárás keretében került sor, amelynél kiemelt figyelmet fordítottak a szabályok betartására. Mint portálunknak írta:

„Az újonnan megválasztott területi választmány olyan eljárás során került megválasztásra, amelynél nagyon ügyeltünk arra, hogy jogilag és alapszabályunk tekintetében is minden a lehető legnagyobb rendben legyen.”

A járási konferencián a Nyitrai járás 16 alapszervezetéből 12 vett részt. A tanácskozáson jelen volt az Aha, Alsóbodok, Berencs, Csitár, Gímes, Kolon, Nagycétény, Nyitracsehi, Nyitragerencsér, Nyitrageszte, Pográny és Zsére alapszervezeteinek képviselete.

A választás eredményeként a Csemadok Nyitrai Területi Választmányának elnökévé Mészáros Ferencet választották.

