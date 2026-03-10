Az EP Európai Érdemrendet adományoz Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek

Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke nyilvánosságra hozta az újonnan alapított Európai Érdemrend első kitüntetettjeinek neveit, az érdemrend legmagasabb fokozatát idén Angela Merkel volt német kancellár, Lech Walesa volt lengyel elnök, valamint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kapja – tájékoztatott az uniós parlament kedden.

Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésének keretében bejelentett kitüntetettekről az érdemrend úgynevezett kiválasztási bizottsága döntött, amelynek tagja Metsola elnök, Sophie Wilmes és Ewa Kopacz, az EP alelnökei, valamint José Manuel Barroso és Josep Borrell, az Európai Bizottság korábbi elnökei, Michel Barnier, az uniós bizottság korábbi alelnöke, volt francia miniszterelnök, és Enrico Letta volt olasz miniszterelnök.

A kinevezésre vonatkozó javaslatokat a tagállamok állam-, illetve kormányfői, a nemzeti parlamentek elnökei és az uniós intézmények elnökei terjesztették elő.

Tavaly a Schuman-nyilatkozat 75. évfordulója alkalmából az Európai Parlament Elnöksége döntött arról, létrehozza az Európai Érdemrendet

azok tiszteletére, akik „jelentős mértékben hozzájárultak az európai integrációhoz vagy az európai értékek előmozdításához és védelméhez”.

A rendbe évente legfeljebb 20 embert nevezhetnek ki.

Az EP az Európai Érdemrend „tiszteletreméltó tagjainak” választotta Valdas Adamkus volt litván elnököt, Jerzy Buzek volt lengyel miniszterelnököt, az Európai Parlament volt elnökét, Aníbal Cavaco Silva volt portugál államfőt és miniszterelnököt, Sauli Niinistö volt finn elnököt, Pietro Parolin bíborost, szentszéki államtitkárt, Mary Robinsont, Írország volt elnökét, az ENSZ korábbi emberi jogi főbiztosát, Maia Sandu moldovai köztársasági elnököt, Javier Solana volt uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselőt, Wolfgang Schüssel volt osztrák kancellárt, valamint Jean Claude Trichet-t, az Európai Központi Bank volt elnökét.

Az EP az Európai Érdemrend tagjai közé választotta José Andrés spanyol-amerikai séfet, a World Central Kitchen jótékonysági szervezet alapítóját, Jánisz Szína-Úgo Antetokúnmpo nigériai származású görög kosárlabdázót, Marc Gjidara horvát-francia ügyvédet, Sandra Lejniece lett orvos-akadémikust, Olekszandra Matvijcsuk ukrán ügyvédet, Viviane Redinget, az Európai Bizottság volt alelnökét, valamint a U2 zenekar tagjait.

A bejelentést követően a kitüntetetteket meghívják a hivatalos átadóünnepségre, amelyet május 18-21-én, strasbourgi plenáris ülése keretében rendez az Európai Parlament.

MTI/Felvidék.ma