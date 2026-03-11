A tanúvallomások felolvasásával folytatódik a Kuciak-gyilkosság tárgyalása

A vallomások felolvasásával folytatódik szerdán a Ján Kuciak újságíró meggyilkolásának megrendelése, valamint három ügyész meggyilkolásának előkészítése ügyében zajló főtárgyalás a bazini Speciális Büntetőbíróságon. A vádlottak és a sértettek nincsenek jelen a szerdai tárgyalási napon.

Roman Kvasnica, a sértettek képviselője közölte, benyújtja az észrevételeket Marian K. vádlott védőjének javaslatához,

hogy előzetes döntéshozatali kérdést terjesszenek be az Európai Unió Bíróságához.

Miroslav Mazúch, a bírói szenátus elnöke arra kérte, hogy ezt az iktatóirodán keresztül tegye meg.

A tárgyalás Peter Šufliarský sértett vallomásának felolvasásával folytatódott. A bírói szenátus elnöke bejelentette, hogy a tárgyalást a szerdai napon 12.45-kor berekeszti, és március 30-án folytatódik.

Március 9-én, hétfőn a tárgyalási napon vallomást tett Marian K. vádlott. Egyebek mellett azt mondta, soha életében nem rendelte meg senki meggyilkolását. Beszélt a Threema alkalmazáson folytatott kommunikációról is, és a sajtót bírálta.

Marian K.-t és Alena Zs.-t vádolják azzal, hogy megrendelték Ján Kuciak meggyilkolását. A 2018 februárjában történt nagymácsédi támadásban meghalt az újságíró menyasszonya, Martina Kušnírová is. Az ügyben hozott előző két ítéletet hatályon kívül helyezte a Legfelsőbb Bíróság.

Most harmadszor került az ügy a Speciális Büntetőbíróság elé.

Miroslav Marčeket és Szabó Tamást, a gyilkosság elkövetőit 25 év, Andruskó Zoltánt 15 év letöltendő börtönbüntetésre ítélték. Marian K. és Alena Zs. mellett Dušan K. és Darko D. ellen is vádat emeltek az ügyészek meggyilkolásának kitervelése miatt. A vádirat szerint Maroš Žilinka és Daniel Lipšic meggyilkolását 2017 őszén, Peter Šufliarský likvidálását 2018-ban rendelték meg. A gyilkosságokat nem hajtották végre.

TASR/Felvidék.ma