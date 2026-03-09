Home Itt és Most Kedden a tanúvallomások felolvasásával folytatódik a Kuciak-ügy tárgyalása
Kedden a tanúvallomások felolvasásával folytatódik a Kuciak-ügy tárgyalása

Illusztráció (Fotó: Shutterstock)

Hétfőn 16 óra után elnapolta a Ján Kuciak újságíró meggyilkolásának megrendelése, valamint az ügyészek meggyilkolásának előkészítése ügyében folyó főtárgyalást Miroslav Mazúch, a bazini Speciális Büntetőbíróság (ŠTS) szenátusának elnöke.

A tárgyalás kedden (március 10.) a sértettek vallomásának felolvasásával folytatódik. Iľja Weiss tanú kihallgatását március 30-ára tűzték ki.

A hétfői főtárgyaláson vallomást tett Marian K. vádlott. Egyebek között azt mondta, hogy soha életében nem rendelte meg senki meggyilkolását.

Beszélt a Threema alkalmazáson folytatott kommunikációról is, és a sajtót kritizálta. Marian K.-t és Alena Zs.-t vádolják azzal, hogy megrendelték Ján Kuciak meggyilkolását, amit 2018 februárjában hajtottak végre Nagymácsédon. A támadásban meghalt az újságíró menyasszonya, Martina Kušnírová is. Az ügyben hozott előző két ítéletet hatályon kívül helyezte a Legfelsőbb Bíróság. Most harmadszor került az ügy a Speciális Büntetőbíróság elé.

Miroslav Marčeket és Szabó Tamást, a gyilkosság elkövetőit 25 év, Andruskó Zoltánt 15 év letöltendő börtönbüntetésre ítélték. Marian K. és Alena Zs. mellett Dušan K. és Darko D. ellen is vádat emeltek az ügyészek meggyilkolásának kitervelése miatt. A vádirat szerint Maroš Žilinka és Daniel Lipšic meggyilkolását 2017 őszén, Peter Šufliarský likvidálását 2018-ban rendelték meg. A gyilkosságokat nem hajtották végre.

TASR/Felvidék.ma

