Bakondi György: újabb nagy migrációs hullám fenyegeti Európát

Fennáll a veszélye egy újabb, Európa felé irányuló nagy migrációs hullámnak a közel-keleti konfliktus miatt – erről beszélt a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatornán pénteken.

Bakondi György elmondta:

az ENSZ menekültügyi szervezete és az EU határőrizeti szerve is arra figyelmeztet, hogy az Iránban zajló események nyomán újabb menekülthullám indulhat el Európa felé.

Iránban a bombázások miatt már százezrek menekültek a nagyvárosokból vidékre. Ha elhúzódnak a harci események, akkor az irániak és az Iránban élő több mint 3 millió afganisztáni menekült is elindulhat Törökországba, ahol viszont már van mintegy 3 millió szíriai menekült. Kérdés, hogy miként reagál erre Törökország, de fennáll a veszélye egy újabb, Európa felé irányuló menekülthullámnak, amely a balkáni útvonalon Magyarország határait is elérheti – figyelmeztetett a szakértő.

Hozzátette: a magyar védelmi tanács elemzi a titkosszolgálatok és a rendvédelmi szervek információit és meghozza a szükséges intézkedéseket.

Arra a felvetésre, hogy Zelenszkij ukrán elnök, majd más ukrán nyilatkozók megfenyegették a magyar miniszterelnököt, Bakondi György úgy reagált: ez példátlan. Ráadásul az EU-ba és a NATO-ba igyekvő Ukrajna zsarolja az EU- és NATO-tag Magyarországot az energiaellátás terén, továbbá ellenzéki, ukránbarát erőket segít.

A szakember Orbán Viktor nyilatkozatára emlékeztetett, amely szerint a miniszterelnök komolyan veszi a figyelmeztetéseket, azonban Magyarországhoz nagyobb tisztelettel kell viszonyulni, Magyarországot nem lehet zsarolni, az olajembargót pedig le fogjuk törni. Már védett áron lehet vásárolni a benzinkutaknál, ami minden magyar polgár és gazdálkodó érdeke.

A szakember a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában kiemelte: az elmúlt években mintegy 47 millió migráns érkezett Európába, s évről évre újabb 4 millió, köztük sok bizonytalan személyazonosságú személy. Irán világszerte támogatja a terrorszervezeteket, a migránsok között pedig lehetnek alvó ügynökök és olyanok is, akik spontán radikalizálódnak. A migráció és a terrorizmus a következő években is Európát fenyegető nagy veszély lesz – figyelmeztetett a miniszterelnök belbiztonsági tanácsadója.

MTI/Felvidék.ma