Együtt, határok nélkül dobbantak a szívek Feleden

A márciusi forradalom hőseire emlékezve a Feledi Művelődési Központ adott otthont a Határtalanul magyarok koncertnek. A formáció három évvel ezelőtt Gömörben jött létre, és azóta egyre nagyobb sikereket ér el. A kezdeményezés célja, hogy a határon túli és az anyaországi magyarok összetartozását, összefogását a dallamok segítségével is erősítsék.

Kányádi Sándor, erdélyi magyar költőnk híres idézete így szól: „Én nem határon túli magyar vagyok, hanem határtalanul magyar.” Ez a mély gondolat adta az alapját a produkció mottójának: Mi nem határon túli magyarok vagyunk, hanem határtalanul magyarok.

A Határtalanul formáció tagjai a délvidéki Török Tilla, az erdélyi Fábián Zoltán, a felvidéki Vadkerti Imre és az anyaországot képviselő dr. Juhász István, valamint Pad Richárd.

A Feledi Művelődési Központ megtelt a zene iránt érdeklődőkkel. Nemcsak a környékről, hanem Magyarországról és Erdélyből is érkeztek vendégek. A közönség együtt énekelt a zenészekkel, majd a koncert végén álló tapssal jutalmazták a művészeket.

Tilla népdalokat énekelt, hegedűn és kobzon játszott, Zoltán és Imre gitároztak, saját dalokat és feldolgozásokat énekeltek, István a doboknál, Richárd pedig a billentyűknél kapott helyet.

Vadkerti Imre a jelenlegi háborús helyzet kapcsán egy fontos gondolatot is megosztott. Véleménye szerint az ember békére és életre született, s majd a Teremtő tudja azt, hogy valakinek mikor kell elmennie ebből a világból. Reméli, hogy szebb jövő vár az egész világra.

Ez az öt ember különböző műfajokban tevékenykedik, s ez teszi különlegessé az előadásukat. Külön-külön is igazán tehetségesek, együtt pedig kimagasló művészi elemekkel, technikákkal gazdagított műsorral kápráztatják el a nézőket.

A nemzeti rock, a magyar népdalok, a többféle hangszerek és hangszínek egyedülálló dallamokká formálódnak általuk.

Ez az egyedülálló társaság Gömörpéterfalán kovácsolódott össze Kopecsni Gábor jóvoltából. Egy kicsiny faluban, de annál nagyobb és fontosabb ügy érdekében kezdődött el a történetük, amelynek még nincs vége.

Chovan Lilla/Felvidék.ma