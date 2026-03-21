Húsvéti vásár palóc módra

Pásztor Péter
Pásztor Péter
(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Újra megelevenedett az online térben immár bő fél évtizede működő Palóc Kistermelői Piactér. A közösségi térben portékáit kínáló tagok az ipolysági volt zsinagóga udvarán mutatták be kézműves tárgyaikat illetve termelői termékeiket.

A szombat délelőtt és koradélután megvalósult vásáron különféle, a húsvéthoz kötődő termékek voltak elérhetőek. Finom füstölt húsáru, mézek, savanyúságok, mézeskalácsok, édes és sós ostya mellett a legkülönfélébb dekorációk várták az új gazdájukat. Hagyományos technikával festett tojások, horgolt tojások, fonott kosarak, kézműves szappanok, kézzel készített lakásdekorációk sora volt látható a zsinagóga udvarán. Nem hiányozhattak a barkák és az aranyeső gallyak sem.

A kézműves és háztáji termékek vásárlása mellett a kötetlen beszélgetésre és az ismerkedésre is remek alkalmat kínált a szombati esemény.

Az ilyen jellegű események hiánypótlóak, hiszen a szűkebb és tágabb környék kézműveseinek remek bemutatkozási lehetőséget kínálnak. A Palóc Kistermelői Piactér közösségi oldala ITT érhető el.

A szerző felvételei. 

Pásztor Péter/Felvidék.ma

Ezek is érdekelhetik

Megemlékezés Esterházy János születésének 125. évfordulóján Prágában

Húsvéti vásár 2026 – ünnepi hangulat a tavasz...

Rangos magyar állami kitüntetések átadása képekben

Az Esterházy Jánosról való rimaszombati megemlékezés képekben

A rimaszombati óvodások és iskolások március idusai tisztelgése...

Március 15-i megemlékezés Rimaszombatban képeken

Az Esterházy Akadémia budapesti hétvégéje képeken

Tavaszi kirándulás

Barangolás az ipolyviski Kútyikához

A dunaszerdahelyi Folyami Polgárnaszád című rendezvény képekben

