Húsvéti vásár palóc módra

Újra megelevenedett az online térben immár bő fél évtizede működő Palóc Kistermelői Piactér. A közösségi térben portékáit kínáló tagok az ipolysági volt zsinagóga udvarán mutatták be kézműves tárgyaikat illetve termelői termékeiket.

A szombat délelőtt és koradélután megvalósult vásáron különféle, a húsvéthoz kötődő termékek voltak elérhetőek. Finom füstölt húsáru, mézek, savanyúságok, mézeskalácsok, édes és sós ostya mellett a legkülönfélébb dekorációk várták az új gazdájukat. Hagyományos technikával festett tojások, horgolt tojások, fonott kosarak, kézműves szappanok, kézzel készített lakásdekorációk sora volt látható a zsinagóga udvarán. Nem hiányozhattak a barkák és az aranyeső gallyak sem.

A kézműves és háztáji termékek vásárlása mellett a kötetlen beszélgetésre és az ismerkedésre is remek alkalmat kínált a szombati esemény.

Az ilyen jellegű események hiánypótlóak, hiszen a szűkebb és tágabb környék kézműveseinek remek bemutatkozási lehetőséget kínálnak. A Palóc Kistermelői Piactér közösségi oldala ITT érhető el.

A szerző felvételei.

Pásztor Péter/Felvidék.ma