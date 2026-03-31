Home Képriport Gömöri résztvevők a budapesti Rákóczi Emléknapon
Kurucos hangulat és közösségi élmény a Rákóczi Szövetség rendezvényén

A Rákóczi Szövetség a budapesti Kossuth téren nagyszabású, gazdag kulturális programokkal kísért megemlékezést tartott II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója alkalmából. Gömörből három középiskolás szervezet képviselői vettek részt a programon.

A Rákóczi Szövetség Gömörben polgári társulás közreműködésével egy autóbusznyi gömöri diák érkezett 2026. március 27-én Budapestre a rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnáziumból Molnár Beáta-, a rimaszombati Műszaki, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskolából Agócs Ildikó- és a tornaljai Szakközépiskolából Demeter Szilvia és Kocsis László vezetésével. Utóbbi középiskolai szervezet képviselői közösségi oldalukon így számoltak be: „A program a Kossuth téren vette kezdetét, ahol egy színvonalas, ünnepélyes műsort tekinthettünk meg, majd ezt követően koszorúzásra került sor. A méltóságteljes megemlékezés után az MOM Sportcsarnokba látogattunk, ahol egy fiatalos hangulatú, élményekben gazdag programon és koncerten vettünk részt. A nap során tartalmas és emlékezetes élményekkel gazdagodtunk, amelyek hozzájárultak történelmi ismereteink elmélyítéséhez és közösségi élményeink erősítéséhez. Ezúton is köszönjük a meghívást a Rákóczi Szövetségnek a kiválóan megszervezett rendezvényre” – írták.

A gömöri diákok hálásak a Rákóczi Szövetségnek, hogy II. Rákóczi Ferenc születésének 350. jubileumát 5 ezer diákkal együtt Budapesten ünnepelhették.

Alább a résztvevők felvételeiből válogattunk:

HE/Felvidék.ma

Kapcsolódó cikkek

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Az oszmánok nyomában képeken

Kidíszített kastélypark ipolyszécsénykei módra húsvét idején

A Mária Rádió jubileumi rajzversenyének ünnepélyes díjkiosztója képeken

Erős Nők: 2026-os Példakép-díj átadó képekben

Kiss Beáta látogatása a barkósági csemadokosoknál képeken

Húsvéti vásár palóc módra

Megemlékezés Esterházy János születésének 125. évfordulóján Prágában

Húsvéti vásár 2026 – ünnepi hangulat a tavasz...

Rangos magyar állami kitüntetések átadása képekben

Az Esterházy Jánosról való rimaszombati megemlékezés képekben

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma