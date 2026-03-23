Kiss Beáta látogatása a barkósági csemadokosoknál képeken
Kiss Beáta látogatása a barkósági csemadokosoknál képeken

Kiss Beáta Détérben, Gesztetén és Gömörpéterfalán (Fotó: HE/Felvidék.ma)

„Egy szép napot töltöttem a girbegurba Gömörországban” – jegyezte meg a Csemadok országos elnöke, Kiss Beáta, aki a Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya elnökének meghívására érkezett a Barkóság vidékére.

Agócs Ildikó tartalmas és élményekben gazdag napot biztosított. A program során több település csemadokos közössége is szeretettel fogadta a küldöttséget. A nap során sor került a détéri tájház és a gesztetei helytörténeti kiállítás megtekintésére, amelyek hűen tükrözik a gömöri táj gazdag kulturális örökségét. Détérben Csank Tímea, a helyi Csemadok elnöke és választmányi tag, Gesztetén pedig Albert Éva, a helyi Csemadok-elnök és választmányi alelnök kalauzolta a vendégeket. A nap zárásaként Gömörpéterfalán vettek részt a helyi Csemadok alapszervezet tisztújító évzáró taggyűlésén, ahol Keka Marost választották új helyi elnöknek.

Pósa Homoly Erzsébet felvételei

HE/Felvidék.ma

