Sulyok Tamás Magyar Pétert bízza meg kormányalakítással

Felvidék.ma
(Fotó: Sulyok Tamás, Facebook)

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke szerdán bejelentette, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnök őt bízza meg kormányalakítással. Magyar Péter azután nyilatkozott újságíróknak, hogy egyeztetett az államfővel a Sándor-palotában.

Az épületből távozó politikus közölte, az államfő tájékoztatta az új Országgyűlés menetrendjéről, arról, hogy a legtöbb szavazatot kapó párt elnökeként őt fogja felkérni miniszterelnöknek. Hozzátette, miután a parlament megválasztja, ő kap majd kormányalakítási megbízást. A leendő országgyűlési bizottságokról és az alakuló ülés menetéről szóló egyeztetések már most pénteken megkezdődnek a pártok vezetői között, a megbeszélésen részt vesz a Sándor-palota, valamint az Országgyűlés főigazgatója is – jelentette be.

Kitért arra, hogy Sulyok Tamás arról tájékoztatta, számításai szerint legkorábban május negyedikén tarthatják az alakuló ülést, de reálisan május 6-7-én ülhet össze a parlament.

Abban maradtak, hogy az elnök a lehető legkorábbi időpontra fogja összehívni az alakuló ülést – összegzett.

MTI/Felvidék.ma

