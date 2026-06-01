Több ezer középiskolás kapcsolódik be a Rákóczi Szövetség Nemzeti Összetartozás Napi programjaiba

Felvidék.ma
Fotó: Rákóczi Szövetség archív

A Rákóczi Szövetség június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján 60 Kárpát-medencei középiskola 1000 diákjával együtt emlékezik és ünnepli nyelvünk és kultúránk megmaradását a sátoraljaújhelyi Rákóczi Táborban és a Magyar Kálvárián.

Ezzel egyidőben közel 2500 középiskolás utazik a Szövetség Diákutaztatási Programjának támogatásával a Kárpát-medencében egy másik iskolához és töltik meg tartalommal az emléknapot.

Az emlékünnepség programja a Rákóczi Táborban és a Magyar Kálvárián:

2026. június 4., csütörtök

10:00   ünnepi megemlékezés a sátoraljaújhelyi Magyar Kálvárián, ahol beszédet mond

Tarpai József, a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének elnöke, illetve Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke

11:00   1000 középiskolás vendégünk otthonaik településneveivel látványos formában összeköti a Magyar Kálváriát a Nemezti Összetartozás Hídján keresztül a Rákóczi Táborral

14:30   a Rákóczi Tábort kiegészítő Kozma Imre park ünnepélyes megnyitása és átadása a fiatalok részére

Fotó: Rákóczi Szövetség

 A rendezvény részletes programja itt érhető el.

Az esemény sajtónyilvános, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni 2026. június 3. szerda 12 óráig lehet a sajto@rakocziszovetseg.hu e-mail címen.

A június 4-i Diákutaztatási Programban résztvevő iskolák listája itt érhető el.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma

