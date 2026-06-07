A különleges késmárki új evangélikus templom nyomában

A késmárki új evangélikus templom jellegzetes, orientalista stílusú, vörös téglából épített épülete már messziről jól kivehető a városhoz közelítve. Szlovákia egyik legnagyobb evangélikus temploma. A magyar nemzeti történelmünk szempontjából igen jelentős szakrális épület rejti Thökölyi Imre végső nyughelyét.

Az új evangélikus templom szomszédságában leljük a 17. századból származó elődjét, ami szintén épített örökségünk részét képezi.

A 19. század második felében az addig használt artikuláris templom állapota megromlott, ezért a helyi közösség egy új liturgikus helyszínt szeretett volna építeni. A terveket a dán-osztrák építész, Theophil Hansen készítette.

A neobizánci stílusú épület a román, a reneszánsz , a mór és a keleti építészeti stílusjegyeket is magán hordozza.

A munkálatokat egy helyi építőmester, Lazary Viktor vezette.

Az építkezés ünnepélyes megkezdésére 1872-ben került sor. Az új templom a feltöltött egykori vizesárok helyén épült fel. A templom felszentelésére 1894. december 2-án került sor.

Mint már írtuk, Szlovákia legnagyobb evangélikus templomának hossza eléri a nyolcvan métert, szélessége húsz méter. A torony magassága negyvenkét méter, a kupolája pedig harminchárom méter magas.

Szokatlan vörös-zöld festése és a belső tér orientalista tervezése miatt mecsethez vagy zsinagógához hasonló. A mennyezetet arabeszkek, az ablakokat hatágú Dávid-csillagok díszítik.

A templom belső elrendezését a szimmetria uralja. Két szószék található a főhajóban, ezt ritkaságszámba megy.

A fenséges oszlopsorok látványa az oltár helyiségére irányítja a tekintetet, amely szokatlan módon a nyugati oldalon található. Egyemeletes tágas lépcsőház vezet hozzá.

Az ugyancsak szimmetrikusan elhelyezett padokon akár 900 ember is elfér. Gyönyörű szimmetrikus az orgona is, amely a templom hátsó részén van a kórusra helyezve 1869 sípjával. A mai napig használják nemcsak az áhítatok, hanem különféle koncertek során is. Az orgonakarzat román stílusú, Törökországból származó fekete márvány oszlopokon nyugszik. Az oltáron fából készült Krisztus-szobor látható. Oldalt, a két szószék részarányosan készült.

A padokra erősített fémtáblák az ülőhelyek néhai tulajdonosait jelzik. Jelenleg itt tartják az evangélikus istentiszteleteket, valamint kulturális eseményeknek is otthont ad az egyedi külsejű templom.

A templom egyik oldalsó kápolnájában alakították ki Thökölyi Imre mauzóleumát.

Az egykori kuruc vezér hamvait 1906-ban hozták haza, hatalmas ünnepség során 1909-ben helyezték örök nyugalomra a már említett oldalsó kápolnában.

A mauzóleum falán helyezték el a Nikodémiából idehozott eredeti sírkövet is.

A szakrális épület 1981-től nemzeti kulturális emlékek közé sorolható.

Pásztor Péter/Felvidék.ma