Hazajáró következő június 7-i adásának ajánlója

A Tarca mente – Szepesből Sárosba két keréken a Hazajáró csapatával az M5 műsorán

Vérségi kötelékek, megszentelt hantok és sokszáz éves magyar emlékek hívják a Hazajárót a magyar Gascogne-ba, a hajdani Sáros vármegyébe, Eperjes környékére – a Tarca völgye egykori vidékére, ahol háborúk és járványok dúltak.

A magyarság lélekszámában ezen a helyen erősen megfogyatkozott. Hogy mi maradt a gótikus szakralitás és a főúri régi világból a 21. századra? Ennek járnak utána, amikor két keréken végiggurulnak a Tarca folyó forrásától a torkolatáig, a szepességi Lőcsei-hegységtől a Csergőn és a Szinyei-dombságon át a sárosi Hernádig.

Adás: M5 – június 7., (vasárnap) 17:10

MTVA/Felvidék.ma