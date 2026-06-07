Home Ajánló Hazajáró következő június 7-i adásának ajánlója
Ajánló

Hazajáró következő június 7-i adásának ajánlója

Felvidék.ma
Felvidék.ma

A Tarca mente – Szepesből Sárosba két keréken a Hazajáró csapatával az M5 műsorán

Vérségi kötelékek, megszentelt hantok és sokszáz éves magyar emlékek hívják a Hazajárót a magyar Gascogne-ba, a hajdani Sáros vármegyébe, Eperjes környékére – a Tarca völgye egykori vidékére, ahol háborúk és járványok dúltak.

A magyarság lélekszámában ezen a helyen erősen megfogyatkozott. Hogy mi maradt a gótikus szakralitás és a főúri régi világból a 21. századra? Ennek járnak utána, amikor két keréken végiggurulnak a Tarca folyó forrásától a torkolatáig, a szepességi Lőcsei-hegységtől a Csergőn és a Szinyei-dombságon át a sárosi Hernádig.

Adás: M5 – június 7., (vasárnap) 17:10
MTVA/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Az F1 Kids idén három futammal várja nézőit...

Kulturális események gazdag választékával várják az érdeklődőket júniusban...

Tematikus kínálattal készül a nemzeti összetartozás napjára a...

A Magyar magazin június 3-i műsorajánlója

Történelmi séták Trianon nyomában

Polymatheia– avagy a tanulás és művelődés folyóirata

Lélekemelő történetek

Felvidékről a magyar futball csúcsára

A régiónkat érintő második világháborús légiháborúról és bombázásokról...

A Csukás Mesebirodalom várja a családokat a 12....

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma