Átadták a felújított lévai kórházat

„A kórház az ország legnagyobb járásának több mint 160 ezer lakosa számára biztosít egészségügyi ellátást, és egyben Nyitra megye egyik legjelentősebb egészségügyi központja.
A modernizáció eredményeként egy monoblokk-rendszerű kórház jött létre modern fekvőbeteg-osztályokkal, öt műtővel, új intenzív terápiás részleggel, csúcskategóriás orvosi felszereléssel, új generációs szülészettel, valamint 259 saját szociális helyiséggel ellátott ággyal”
– olvasható Csenger Tibornak, a Nyitra Megyei Önkormányzat alelnökének bejegyzésében.
Mint hozzátette: emellett számos egyéb beruházást is sikerült megvalósítani. A pályázati forrásból valósult meg a rendelőintézet több emeletének teljes felújítása és hőszigetelése, valamint a kórház külső területének rendezését is elvégezték.
Az épület és a helyiségek felújítása és modernizálása mellett egészségügyi eszközök beszerzésére is sor került. Többek között új mammográfiai műszert és ortopédiai robotot vásároltak. További fejlesztések irányultak az új transzformátorállomásra és a tartalék energiaforrásra, a műtők, rendelők, adminisztratív terek és a technikai háttér korszerűsítésére.
A helyreállítási terv keretén belül Szlovákiának juttatott összegből több mint ötven millió eurót különítettek el a lévai kórház felújítására. Emellett az Agel-csoport további 27 millió euróval járult hozzá a beruházáshoz.
A támogatásból teljes mértékben felújították a lévai kórház C pavilonját. Az épületkomplexum A és B részlegén is folytattak felújítási munkálatokat. Az elmúlt időszakban ötvenezer négyzetméternyi területen újult meg az egészségügyi intézmény.
„A megújult lévai kórház nemcsak a betegek, hanem az egészségügyi dolgozók számára is méltóbb körülményeket biztosít, és hozzájárul ahhoz, hogy
Léva, valamint az egész déli régió lakossága számára elérhetővé váljon a magas színvonalú egészségügyi ellátás”
– fogalmazott a megnyitó után Csenger Tibor.
A lévai kórház felújítási munkálatai 2024 tavaszán kezdődtek el. A rekonstrukció során az intézmény folyamatosan működött. A felújításról ITT, ITT írtunk.
A tágabb térség betegei számára egészségügyi ellátást nyújtó kórházban számos fejlesztés valósult meg az utóbbi években. A mentőhelikopterek számára leszállópályát alakítottak ki, 160 férőhelyes parkolóval bővült az intézmény, s modern sürgősségi betegfelvételi részleget hoztak létre.
Pásztor Péter/Felvidék.ma