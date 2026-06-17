Átadták a felújított lévai kórházat

Átadták az Agel-csoporthoz tartozó lévai kórház felújított épületegyüttesét. Az elmúlt években a 78 millió eurós összértékű támogatásnak köszönhetően a járási székhely egészségügyi intézménye az ország egyik legkorszerűbb kórházává vált.

„A kórház az ország legnagyobb járásának több mint 160 ezer lakosa számára biztosít egészségügyi ellátást, és egyben Nyitra megye egyik legjelentősebb egészségügyi központja.

A modernizáció eredményeként egy monoblokk-rendszerű kórház jött létre modern fekvőbeteg-osztályokkal, öt műtővel, új intenzív terápiás részleggel, csúcskategóriás orvosi felszereléssel, új generációs szülészettel, valamint 259 saját szociális helyiséggel ellátott ággyal”

– olvasható Csenger Tibornak, a Nyitra Megyei Önkormányzat alelnökének bejegyzésében.

Mint hozzátette: emellett számos egyéb beruházást is sikerült megvalósítani. A pályázati forrásból valósult meg a rendelőintézet több emeletének teljes felújítása és hőszigetelése, valamint a kórház külső területének rendezését is elvégezték.

Az épület és a helyiségek felújítása és modernizálása mellett egészségügyi eszközök beszerzésére is sor került. Többek között új mammográfiai műszert és ortopédiai robotot vásároltak. További fejlesztések irányultak az új transzformátorállomásra és a tartalék energiaforrásra, a műtők, rendelők, adminisztratív terek és a technikai háttér korszerűsítésére.

A helyreállítási terv keretén belül Szlovákiának juttatott összegből több mint ötven millió eurót különítettek el a lévai kórház felújítására. Emellett az Agel-csoport további 27 millió euróval járult hozzá a beruházáshoz.

A támogatásból teljes mértékben felújították a lévai kórház C pavilonját. Az épületkomplexum A és B részlegén is folytattak felújítási munkálatokat. Az elmúlt időszakban ötvenezer négyzetméternyi területen újult meg az egészségügyi intézmény.

„A megújult lévai kórház nemcsak a betegek, hanem az egészségügyi dolgozók számára is méltóbb körülményeket biztosít, és hozzájárul ahhoz, hogy

Léva, valamint az egész déli régió lakossága számára elérhetővé váljon a magas színvonalú egészségügyi ellátás”

– fogalmazott a megnyitó után Csenger Tibor.

A lévai kórház felújítási munkálatai 2024 tavaszán kezdődtek el. A rekonstrukció során az intézmény folyamatosan működött. A felújításról ITT, ITT írtunk.

A tágabb térség betegei számára egészségügyi ellátást nyújtó kórházban számos fejlesztés valósult meg az utóbbi években. A mentőhelikopterek számára leszállópályát alakítottak ki, 160 férőhelyes parkolóval bővült az intézmény, s modern sürgősségi betegfelvételi részleget hoztak létre.

Pásztor Péter/Felvidék.ma