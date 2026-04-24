A XX. Olvasni jó! irodalmi vetélkedő Rimaszombatban képeken

A szervezők – a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, a Rimaszombati Regionális Pedagógiai Központ, a Területi Választmány, a Tompa Mihály Református Gimnázium – jóvoltából április 24-én Rimaszombatban, a Csillagházban került megrendezésre az Olvasni jó! irodalmi vetélkedő országos fordulója.

A rangos megmérettetésbe országosan 21 csapat kapcsolódott be, ami jól mutatta a vetélkedő iránti érdeklődést és az olvasás népszerűségét a diákok körében.

„A rendezvény tartalmas és élményekben gazdag napot kínált a résztvevők számára. A jelenlévők meggyőződhettek arról, hogy az olvasás valóban értékes és hasznos időtöltés, amely nemcsak tudást ad, hanem élményt is nyújt. A vetélkedő egyben azt is bizonyította, hogy a tanulóifjúság körében sokan választják ezt a nemes elfoglaltságot” – nyilatkozta a szervezők nevében Ádám Zita, az SZMPSZ tiszteletbeli alelnöke.

Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma