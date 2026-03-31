Országos Óvodapedagógiai Konferencia Búcson

Szakmai összefogás, tudásmegosztás és inspiráció jellemezte az idei, huszonnegyedik alkalommal megrendezett Országos Óvodapedagógiai Konferenciát Búcson, amelynek központi gondolata ezúttal a „Rólunk, értünk, a gyermekekért” volt.

A konferencia háttere és célja

A rangos szakmai esemény a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és az Óvodapedagógusok Országos Társulása szervezésében valósult meg.

Az Óvodapedagógusok Országos Társulása 1994. július 11-én alakult az SZMPSZ III. Nyári Egyetemének idején Deákiban, vagyis immár 32 éves múltra tekint vissza. Fő célkitűzése azóta sem változott: a felvidéki magyar óvodapedagógusok közösségének összefogása, szakmai koordinálása, érdekképviselete, valamint a magyar nyelvű óvodák népszerűsítése.

Megnyitó és szakmai keret

A konferencia célja idén is az volt, hogy lehetőséget biztosítson a szakmai tapasztalatcserére, az új módszerek megismerésére, valamint a korszerű pedagógiai irányzatok bemutatására.

A rendezvényt a nemrégiben útjára indított Éneklő Nemzet program nyitódala indította, amely a magyar népdal közösségteremtő erejét hangsúlyozza, ahol a múlt és a jelen közösen szólal meg.

A konferenciát Kerekes Beáta, az SZMPSZ Óvodapedagógusok Országos Társulásának elnöke, Fekete Irén, az SZMPSZ országos elnöke, valamint Tóth László, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezetője nyitotta meg.

Előadások – a gyermekfejlődés fókuszában

Az első előadó Mandák Csaba, az Innovatív Pedagógiai Műhely ügyvezetője volt, aki „Az óvodában dől el a jövő…” címmel tartotta meg előadását.

Őt követte Madács Anita gyógypedagógus, TSMT® és HRG® terapeuta, a BHRG Alapítvány szakmai vezetője.

Előadásában az idegrendszeri érettség jelentőségéről, valamint a Tervezett Szenzomotoros Tréning (TSMT) szerepéről beszélt. A módszer célja a gyermekek szenzomotoros, kognitív, nyelvi és szociális készségeinek felmérése és fejlesztése 3 hónapos kortól 11 éves korig, a fejlődési elmaradások korrekciójával együtt.

Innováció a fejlesztésben – Marokbaba

Nagy érdeklődés kísérte a Marokbaba bemutatóját is, amely egy innovatív idegrendszer-fejlesztő eszköz. Az alkotók – Kincses Kádár Lídia, Bárdi Dorina és Kádár Kristóf – szerint a játék a természetes tanulás, a kötődő nevelés és a Montessori-szemlélet elemeit ötvözi.

A Marokbaba a 2025-ös Nemzeti Tehetség Program Start egyik díjazottja lett.

0–8 éves kor között támogatja a mozgás-, értelmi és érzelmi fejlődést, és már idősotthonokban is érdeklődnek a demencia állapotának enyhítését segítő alkalmazhatósága iránt.

Szekciófoglalkozások

A szünet után három szekcióban folytatódott a program.

Az első szekció az óvodák személyzeti és pénzügyi irányításával foglalkozott az iskolai reform fényében, ahol az intézményvezetők aktuális jogszabályi változásokról kaptak tájékoztatást.

A második szekcióban Kövecsesné Gősi Viktória meseterapeuta tartott foglalkozást „Megtölteni a termet” címmel. A résztvevők egy elmélyült, önreflexiót támogató mesés élményen keresztül gondolkodhattak arról, mivel töltik meg a gyerekek belső világát.

A harmadik szekció gyakorlati EcoArt foglalkozás volt, amelyet Ölveczky Mónika vezetett.

A résztvevők újrahasznosított anyagokból készítettek alkotásokat, miközben az alkotási folyamat élménye és a környezettudatosság kapott hangsúlyt.

Díjátadó és zárás

Ünnepélyes pillanatként idén is átadták a Vankó Terike-díjat, amelyet Kovács Mária, a gömörfalvi óvoda igazgatója vehetett át.

A díj az óvodapedagógiai közösség kiemelkedő szakmai és emberi munkáját ismeri el.

A konferenciát az Eszterhéj zenekar műsora zárta.

„A mai nap ismét megerősített abban, hogy egy erős, összetartó szakmai közösséghez tartozunk… hiszen ma minden rólunk, értünk, a gyermekekért szólt” – értékelte a konferenciát Kerekesné Grajszky Beáta, a búcsi Szivárvány óvoda igazgatója.

Miriák Ferenc/Felvidék.ma