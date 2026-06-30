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Vb-2026 – A góllövőlista június 30-ig

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: Getty Images

A labdarúgó-világbajnokság góllövőlistája:

6 gólos:

——–

Messi (argentin)

4 gólos:

——–

Dembélé (francia), Haaland (norvég), Mbappé (francia), Vinícius (brazil)

3 gólos:

——–

Brobbey (holland), Cunha (brazil), J. David (kanadai), Gakpo (holland), Havertz (német), Just (új-zélandi), Kane (angol), Manzambi (svájci), I. Sarr (szenegáli), Szaibari (marokkói), Undav (német), Wissa (kongói)

2 gólos:

——–

M. Araújo (uruguayi), Arnautovic (osztrák), Ayari (svéd), Balogun (amerikai), Bellingham (angol), Elanga (svéd), Enciso (paraguayi), P. Gueye (szenegáli), Kamada (japán), Larin (kanadai), Mahmic (bosnyák), Mahrez (algériai), Munoz (kolumbiai), Oyarzabal (spanyol), Pépé (elefántcsontparti), Quinones (mexikói), Rezajan (iráni), Ronaldo (portugál), Summerville (holland), Trossard (belga), Ueda (japán), R. Vargas (svájci)

1 gólos:

——–

Aasgaard (norvég), Alajbegovic (bosnyák), Al-Amri (szaúdi), Al-Hajdosz (katari), Al-Rasdan (jordániai), Angulo (ecuadori), Asur (egyiptomi), Ayhan (török), Baena (spanyol), Barcola (francia), Baturina (horvát), Belgali (algériai), Benbuali (algériai), Berhalter (amerikai), Brown (német), Budimir (horvát), Campaz (kolumbiai), Canobbio (uruguayi), Casemiro (brazil), Chávez (mexikói), Comenencia (curacaói), P. David (kanadai), De Bruyne (belga), Diallo (elefántcsontparti), H. Diarra (szenegáli), Diaz (kolumbiai), Diop (marokkói), Doué (francia), Embolo (svájci), Eustaquio (kanadai), Fajzullajev (üzbég), Fidalgo (mexikói), Freeman (amerikai), Galarza (paraguayi), Guiri (algériai), Güler (török), Gyökeres (svéd), Hakimi (marokkói), Hjongju (dél-koreai), Husszein (iraki), Hvang Inbom (dél-koreai), Irankunda (ausztrál), Isak (svéd), Isidor (haiti), Ito Dzs. (japán), Jasszin (marokkói), Jiménez (mexikói), Kalajdzic (osztrák), Kessié (elefántcsontparti), Krejci (cseh), Leao (portugál), Lo Celso (argentin), Luckassen (ghánai), Lukaku (belga), Lukic (bosnyák), Maeda (japán), Martinelli (brazil), L. Martínez (argentin), Maseko (dél-afrikai), Maszturi (tunéziai), Mauricio (paraguayi), Mayele (kongói), Mbaye (szenegáli), McGinn (skót), Mendes (portugál), Metcalfe (ausztrál), Mohebi (iráni), Mokoena (dél-afrikai), Musa (horvát), Musiala (német), Nakamura (japán), I. Ndiaye (szenegáli), Neves (portugál), Nmecha (német), Olvan (jordániai), Östigard (norvég), K. Pina (zöld-foki), Pedersen (norvég), Plata (ecuadori), Rahimi (marokkói), Rashford (angol), Rekik (tunéziai), Reyna (amerikai), Romo (mexikói), Sabitzer (osztrák), Sadílek (cseh), Saelemaekers (belga), Saliba (kanadai), Sané (német), Schlotterbeck (német), Schmid (osztrák), Somurodov (üzbég), Sucic (horvát), Surman (új-zélandi), Svanberg (svéd), Szaber (egyiptomi), Szalah (egyiptomi), Szano (japán), Tamari (jordániai), Trezeguet (egyiptomi), Trusty (amerikai), Van Dijk (holland), Van Hecke (holland), Varela (zöld-foki), Vlasic (horvát), Xhaka (svájci), Yamal (spanyol), Yilmaz (török), Yirenkyi (ghánai), Ziko (egyiptomi)

öngól:

——

Abunada (katari, Bosznia-Hercegovina ellen), Al-Arab (jordániai, Ausztria ellen), Al-Tambakti (szaúdi, Spanyolország ellen), Bobadilla (paraguayi, az Egyesült Államok ellen), Bunu (haiti, Marokkó ellen), Burgess (ausztrál, az Egyesült Államok ellen), Hani (egyiptomi, Belgium ellen), Husszein (iraki, Norvégia ellen), Manai (katari, Kanada ellen), Muheim (svájci, Katar ellen), Nematov (üzbég, Portugália ellen), Szkiri (tunéziai, Hollandia ellen).

mti/Felvidék.ma

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