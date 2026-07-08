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Magyar Péter: a közeljövőben kétoldalú találkozó lesz az ukrán elnökkel

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Magyar Péter magyar miniszterelnök (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Rövid megbeszélést folytatott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel Magyar Péter miniszterelnök kedden; a két politikus megállapodott arról, hogy a közeljövőben kétoldalú találkozót tartanak. Erről a magyar kormányfő az ankarai NATO-csúcsra érekezve beszélt újságíróknak szerda reggel.

Magyar Péter kijelentette, hogy a magyar kormány álláspontja egyértelmű: a háborúban Ukrajna az áldozat, Oroszország az agresszor és Ukrajnának joga van megvédeni területi integritását. Hozzátette: Magyarország továbbra is fenntartja az Ukrajnának nyújtott humanitárius segítséget, ugyanakkor nem biztosít fegyvereket és nem küld katonákat Ukrajnába.

A kormányfő azt mondta, hogy a magyarok áprilisban egyértelmű döntést hoztak, és világos felhatalmazást adtak számukra.

A magyarok hisznek a NATO erejében és egységében, közös érdekünk, hogy a NATO egységes maradjon – jelentette ki. Hozzátette, elkötelezettek vagyunk amellett, hogy Magyarországot ismét megbízható szövetségessé tegyük.

Magyar Péter elmondta: a magyar kormány már döntött arról, hogy kiszámítható módon növeli a védelmi kiadásokat, amelyek 2035-re elérik a GDP 5 százalékát.

MTI

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