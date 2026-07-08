A zöldenergia sötét oldala: nem éri meg az újrahasznosítás

A SEWA elektromos berendezések gyártói felelősségi szervezete (OZV) tavaly 272 tonna leselejtezett fotovoltaikus panelt gyűjtött be. Ez a mennyiség több mint hatvanszoros növekedést jelent éves szinten. A Szlovákiában telepített 100 000 tonna panel jelentős része közelít élettartamának 15-25 éves határához. Az OZV szerint rendszerszinten kell megoldani begyűjtésük és újrahasznosításuk finanszírozását.

„A fotovoltaikus panelek újrahasznosítása sem Európában, sem Szlovákiában nincs kielégítően megoldva. Az újrahasznosított panelek aránya az eladott panelek számához képest alacsony, és jelenleg nem tudunk minden típusú panelt közvetlenül Szlovákiában feldolgozni” – közölte Jozef Kozák, az OZV SEWA ügyvezető igazgatója. Szerinte az újrahasznosítás iránti követelmény az elkövetkező években exponenciálisan nő majd, ami új, erre specializálódott hazai üzemek létrehozását teszi szükségessé. „Az állam nem várhatja el, hogy az ágazat megfelelő feltételek kialakítása nélkül feleljen meg a feladatnak” – jegyezte meg.

Ökológiai előnyei ellenére a fotovoltaikus panelek újrahasznosítása jelenleg gazdasági szempontból veszteséges. „Egyelőre ez pusztán költségtényező. Arra számítunk, hogy az új technológiák és a konkurencia idővel csökkenti a feldolgozás tonnánkénti árát, de a logisztika, a biztonságos kezelés és a tetőkről való szakszerű eltávolítás továbbra is nagyon költséges marad” – magyarázta Kozák.

Korábban ezek a panelek a szlovák jogszabályok szerint nem minősültek elektromos berendezésnek, és nem fizettek utánuk újrahasznosítási díjat, amiből ma finanszírozható lenne a folyamat.

„Szlovákiában nincs átlátható szabályozás és pénzügyi fedezet ezekre a régi napelemes rendszerekre. A gyakorlatban fennáll annak a veszélye, hogy amikor elkezdenek felhalmozódni a hulladéktelepeken, költséges újrahasznosításukat végül az önkormányzatoknak kell fizetniük. A jelenlegi termelők és importőrök jogi felelőssége nem terjed ki erre a hulladékra. A jövőre nézve észszerű megoldás lenne az európai irányelv rendelkezéseinek alkalmazása, a begyűjtési célok módosítása, valamint egy pénzügyi tartalék létrehozása, ami a jelenlegi szlovák jogszabályok szerint nem lehetséges” – figyelmeztetett az igazgató.

Az OZV felhívja a figyelmet, hogy a fotovoltaikus rendszerek üzemeltetői nem dobhatják ki a paneleket élettartamuk lejártával a kommunális hulladékkal együtt. A legegyszerűbb megoldás, ha felveszik a kapcsolatot az új rendszer telepítését végző céggel, mely regisztrált „gyártóként” gondoskodik a régi panelek környezetbarát hulladékkezeléséről is. Alternatív megoldásként a panelek leadhatók egy erre kijelölt gyűjtőudvarban is.

Ugyanakkor a SEWA azt javasolja, hogy kizárólag elismert gyártóktól, tanúsítvánnyal rendelkező cégeken keresztül vásároljuk a paneleket.

„Ezt megelőzően fontos ellenőrizni, hogy a panelimportőr biztosítja-e a visszavételt, hogyan teljesíti az újrahasznosítási kötelezettségeket, és becsületesen fizeti-e az újrahasznosítási díjat. Ezek a körülmények a jövőben jelentősen megkönnyítik és olcsóbbá teszik a teljes hulladékkezelési folyamatot a tulajdonosok számára” – hangsúlyozta Kozák.

NZS/Felvidék.ma/Teraz.sk/Pravda.sk