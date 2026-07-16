A címvédő Argentína a hajrában fordított az angolok ellen, és a döntőbe jutott

A címvédő argentin válogatott hátrányba került a második félidő elején, végül azonban 2-1-re legyőzte az angol csapatot szerdán a labdarúgó-világbajnokság atlantai elődöntőjében.

Argentína a hatodik vb-elődöntőjét játszotta, s valamennyit megnyerte, míg Anglia hatvan év után juthatott volna újra világbajnoki döntőbe.

Az argentin válogatott vasárnap 21 órakor Spanyolországgal játszik a New York-i fináléban, míg az angolok egy nappal korábban, 23 órától Miamiban a harmadik helyért lépnek pályára a franciák ellen.

Világbajnokság, elődöntő:

Argentína–Anglia 2-1 (0-0)

Atlanta, Mercedes-Benz Stadion, 68 239 néző, v.: Elfath (amerikai)

gólszerzők: E. Fernández (85.), La. Martínez (92.), illetve Gordon (55.)

sárga lap: Li. Martínez (42.), Romero (51.), De Paul (94.), illetve Anderson (37.)

Argentína:

E. Martínez – Molina (Montiel, 72.), Romero, Li. Martínez (Otamendi, 72.), Tagliafico (La. Martínez, 81.) – Simeone (De Paul, 72.), Paredes (N. González, 64.), Mac Allister, E. Fernández – Messi, J. Álvarez

Anglia:

Pickford – James (Burn, 82.), Stones (Toney, 96.), Guéhi, Spence (Rashford, 96.) – Rice (O’Reilly, 82.), Anderson – Rogers, Bellingham, Gordon (Konsa, 72.) – Kane

II. félidő:

55. perc: Rogers szerezte meg a labdát a jobb szélen, középre emelt, érkezett Gordon, és négy méterről a jobb alsó sarokba lőtt (0–1).

85. perc: Messi a tizenhatos jobb oldalától passzolt Enzo Fernándeznek, aki 22 méterről jobbal a kapu jobb oldalába vágta a labdát (1-1).

92. perc: Megint a jobb oldalon tört előre Messi, pontosan emelt középre, Lautaro Martínez pedig négy méterről a kapu bal oldalába fejelt (2-1).

A futball szépségeiből nem sokat lehetett felfedezni az első játékrészben, mert eléggé egysíkú játékot választott mindkét csapat.

Nagyjából három-négy passz után ugyanis érkezett az ellenfél, és buktatta a labdát birtokló játékost, ráadásul a játékvezető rendre csak szóban figyelmeztette a szabálytalankodókat. A feszültség a játék rovására ment, s bár az angolok próbáltak néhány támadást vezetni, kapura lövésig nem jutottak el. Leginkább Jude Bellingham bánta a szigorú őrizetet, a Real Madrid játékosa rendre a gyepen találta magát, mert ha átjutott egy, legfeljebb két argentinon, utána feltartóztatták. Igaz az argentinok még ennyit sem mutattak a tudásukból, mindössze egy távoli Enzo Fernández-lövés jelentette a legnagyobb veszélyt az ellenfél kapujára.

A szünet után aktívabban kezdtek az argentinok, Julián Álvarez kétszer is helyzetbe került, de nem sikerült bevennie Jordan Pickford kapuját.

Mielőtt azonban felbátorodtak volna a dél-amerikaiak, Anthony Gordon megszerezte a vezetést az angoloknak. A gól jót tett a színvonalnak, mert a két csapat elkezdett a játékkal foglalkozni, különösen a címvédő ritmusváltása volt érzékelhető. Előbb a csereként pályára lépett Nico González fejesénél Pickford mentett a gólvonalon, majd Alexis Mac Allister ugyancsak fejjel próbálkozott, de a labda a jobb kapufáról pattant vissza.

Az angol válogatott a vezetés megszerzését követően teljesen visszahúzódott a tizenhatosa elé, a hajrában pedig már öt védővel próbálta tartani az eredményt, de nem sikerült kihúznia, mert Enzo Fernández egyenlített.

Sőt a háromszoros vb-győztes nem állt le, Mac Allister még egyszer eltalálta a kapufát, a kilencperces ráadás elején Lautaro Martínez fejese viszont már a vb-döntőbe jutást jelentette a címvédőnek.

MTI/Felvidék.ma