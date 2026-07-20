Home Kitekintő Újabb csúcsot döntött Magyarországon a használtautó-piac az első fél évben
Kitekintő

Újabb csúcsot döntött Magyarországon a használtautó-piac az első fél évben

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: illusztráció, http://www.autoesstilusonline.hu/

A magyarországi használtautó-piacon 491 300 személygépkocsi került új tulajdonoshoz az első fél évben, ami 5,8 százalékkal több, mint a tavalyi azonos időszakban elért rekord – közölte a JóAutók.hu hétfőn az MTI-vel a DataHouse előzetes adatai alapján.

A közleményben kiemelték az elmúlt hat hónapból ötben tartósan 80 ezer felett alakult a forgalom, a múlt hónapban 85 200 adásvétel történt, ami a második legmagasabb havi érték.

A társaság várakozása szerint éves szinten megdőlhet a használtautó-piac tavaly elért, csaknem 922 ezres rekordforgalma.

A kiemelkedő aktivitásban szerepet játszik a hazai személyautó-állomány növekedése, amely az időszakban elérte a 4,4 milliót, valamint a használtautó-import és az újautó-piac bővülése is. Az első hat hónapban 74 900 használt személyautót hoztak be külföldről, 22,4 százalékkal többet, mint a tavaly az első fél évben, míg az újautó-eladások 13,3 százalékkal, 75 600-ra emelkedtek – idézte a közlemény Fodor Lászlót, a JóAutók.hu szakértőjét.

A teljes belföldi használtautó-forgalom csaknem felét hat márka adta.

Az első helyen a Volkswagen átvette az Opel helyét: az előbbiből 49 600 (a teljes forgalom 10,1 százaléka), az utóbbiból 48 700 jármű (9,9 százalék) cserélt gazdát.

A harmadik és negyedik helyen a Suzuki és a Ford állt 7,9, illetve 7,8 százalékkal. A BMW részesedése 6,2, a Toyotáé pedig 6,0 százalék volt – közölte a JóAutók.hu.

MTI/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Irán elleni válaszcsapást indított az amerikai haderő katonáinak...

Koncertet adnak XIV. Leó tiszteletére a Castel Gandolfo-i...

Csaknem 4 millió köbméterrel nőtt tavaly Magyarország élőfakészlete

Macron: Franciaország és Németország ismét közeledik egymáshoz

Kizárja az EU az ideiglenes védelemből a katonakorú...

Az EU kötelezi a Google-t, hogy ossza meg...

A kritikus nyersanyagok ellátási láncainak diverzifikálását sürgeti a...

Petr Pavel párbeszédet sürget a cseh kormányfővel

Hivatalos látogatásra utazott Azerbajdzsánba a szlovák köztársasági elnök

Kaja Kallas: még nincs megállapodás az újabb szankciós...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma