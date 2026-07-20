Újabb csúcsot döntött Magyarországon a használtautó-piac az első fél évben

A magyarországi használtautó-piacon 491 300 személygépkocsi került új tulajdonoshoz az első fél évben, ami 5,8 százalékkal több, mint a tavalyi azonos időszakban elért rekord – közölte a JóAutók.hu hétfőn az MTI-vel a DataHouse előzetes adatai alapján.

A közleményben kiemelték az elmúlt hat hónapból ötben tartósan 80 ezer felett alakult a forgalom, a múlt hónapban 85 200 adásvétel történt, ami a második legmagasabb havi érték.

A társaság várakozása szerint éves szinten megdőlhet a használtautó-piac tavaly elért, csaknem 922 ezres rekordforgalma.

A kiemelkedő aktivitásban szerepet játszik a hazai személyautó-állomány növekedése, amely az időszakban elérte a 4,4 milliót, valamint a használtautó-import és az újautó-piac bővülése is. Az első hat hónapban 74 900 használt személyautót hoztak be külföldről, 22,4 százalékkal többet, mint a tavaly az első fél évben, míg az újautó-eladások 13,3 százalékkal, 75 600-ra emelkedtek – idézte a közlemény Fodor Lászlót, a JóAutók.hu szakértőjét.

A teljes belföldi használtautó-forgalom csaknem felét hat márka adta.

Az első helyen a Volkswagen átvette az Opel helyét: az előbbiből 49 600 (a teljes forgalom 10,1 százaléka), az utóbbiból 48 700 jármű (9,9 százalék) cserélt gazdát.

A harmadik és negyedik helyen a Suzuki és a Ford állt 7,9, illetve 7,8 százalékkal. A BMW részesedése 6,2, a Toyotáé pedig 6,0 százalék volt – közölte a JóAutók.hu.

MTI/Felvidék.ma