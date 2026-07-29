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„A határon túli magyarok jogainak képviselete a kormány kötelessége“

Felvidék.ma
Felvidék.ma

A kormány kötelességének nevezte a határon túli magyarok jogainak képviseletét a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára szerdán Budapesten, a 29. Kárpát-medencei Nyári Egyetem és a Határon Túli Intézmények Fórumának megnyitóján.

Velkey György azt mondta:

a kormány feladata, hogy párbeszédet teremtve, de határozottan képviselje minden magyar jogát a biztonságos, méltóságteli életre.

Heidl György, a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára arról beszélt, hogy az egyetemek nyilván gazdasági segítségre szorulnak, ugyanakkor a finanszírozó nem várhat el semmilyen erkölcsi és intellektuális kompromisszumot.

Az állam képviselői számára ez olyan alapelv, amelynek az egyetemekkel való kapcsolatban mindig érvényesülnie kell – hangsúlyozta.

MTI/Felvidék.ma

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