Fico: Spanyolország kizárása a schengeni zónából nem oldja meg a helyzetet

Spanyolország kizárása a schengeni övezetből nem oldja meg a jelenlegi migrációs krízist a ceutai autonóm térségben. Szlovákia készen áll rendőröket és technikát küldeni az országba a külső határok védelmének bebiztosítása érdekében – nyilatkozta Robert Fico a közösségi hálón.

„Szlovákia kormánya régóta azt az álláspontot képviseli, hogy az illegális migráció leghatékonyabb megelőzési módszere az ún. schengeni határok védelmi, azaz megtenni minden lehetségest és lehetetlent, hogy illegális migránsok engedély nélkül uniós tagállamok területére lépjenek.

Furcsa érzés látni némely tagállam és uniós vezető képmutatását, akik még pár éve a szabályokhoz való laza hozzáállásukkal engedték, hogy illegális migránsok óriási mennyiségben jussanak az Unió területére, komoly válsághelyzetet okozva ezzel”

– jelentette ki a kormányfő.

Jesús Vivas, a spanyolországi autonóm Ceuta város polgármestere pénteken bejelentette, hogy az utóbbi napokban körülbelül 60 ezer ember szökött át Marokkóból a város területére. Elmondása szerint a helyzet fenntarthatatlan. Időközben 48 ezer ember már visszatért Marokkóba. Legalább 57-en vesztették életüket, miközben próbáltak bejutni a spanyol enklávéba.

Olaszország követelte Spanyolország kizárását a schengeni övezetből.

Giorgia Meloni olasz kormányfő elmondása szerint az észak-afrikai városban kialakult helyzet miatt Olaszország készen áll rendkívüli intézkedéseket bevezetni, egyebek közt például ideiglenes határellenőrzéseket is a schengeni zónán belül.

TASR/Felvidék.ma