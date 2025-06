A dobogós helyek jelentős részét (6-1-2) a kajakosok szállították, Tóth Dávid szövetségi kapitány elégedett is volt a csapata teljesítményével.

„Le a kalappal mind a hölgyek, mind a férfiak előtt – kezdte értékelését a szakember. – A női négyes éremesélyesként utazott ki, ezzel együtt szerintem saját magukat is meglepték azzal, hogy milyen remekül sikerült az előfutamuk. A döntőben aztán még ezt is megfejelték, szenzációs teljesítménnyel nyerték meg az Eb-t. A K-2 500 méteren harmadik Kiss Blanka, Lucz Anna duó világversenyen először szerzett érmet az olimpiai számban. Ők alapvetően kétszázas versenyzők, de sikerült előrelépniük ötszázon is. Már a poznani világkupán is nagyon jól mentek és most is, bár kicsit sajnálom, hogy a végén a másodikról visszacsúsztak a harmadik helyre. Ezzel együtt a lányok büszkék lehetnek a remek teljesítményükre.„

Racice, 2025. június 22. Az első helyezett Csikós Zsóka a kajak-kenu Európa-bajnokság női kajak egyes 500 méteres számának eredményhirdetésen a csehországi Racicében 2025. június 22-én. MTI/Szigetváry Zsolt

A magyar csapat legeredményesebb versenyzője Csikós Zsóka volt, aki K-1 500, 1000 és 5000 méteren is első lett.

„Zsóka mindenkit meglepett, szerintem saját magát is. Betegsége miatt a szegedi és a poznani vk-n sem tudott százszázalékos teljesítményt nyújtani, de bíztam benne, hogy itt előrébb tud lépni, azt azonban nem gondoltam, hogy ekkorát. Örvendetes a szereplése, nemcsak a három arany, hanem az ötszázas döntőben elért ideje is. Úgy gondolom, ezzel az eredménnyel a világbajnokságon is éremeséllyel indul„

– fogalmazott a kapitány.

Racice, 2025. június 21. A harmadik helyezett Kopasz Bálint a kajak-kenu Európa-bajnokság férfi kajak egyes 1000 méteres számának eredményhirdetésen a csehországi Racicében 2025. június 21-én. MTI/Szigetváry Zsolt

A férfiakról szólva Tóth Dávid jelezte, hogy Kopasz Bálint nagyjából két héttel az Eb előtt gyomorrontással küzdött, ez rányomta a bélyegét a formájára, nem tudott százszázalékot nyújtani, ami leginkább a hajrában látszott. Ezzel együtt szerinte a körülményekhez képest remek eredmény a bronzérem megszerzése, készül tovább a vb-re, s remélhetőleg ott előrébb tud majd lépni.

Racice, 2025. június 19. Nádas Bence, Hídvégi Zalán, Hídvégi Hunor és Keller Gergő (b-j) a kajak-kenu Európa-bajnokság férfi kajak négyes 500 méteres előfutamában a csehországi Racicében 2025. június 19-én. MTI/Szigetváry Zsolt

A négyes apróbb hibák miatt hetedik lett – a kapitány úgy véli, sokkal több volt bennük, de ez nem jött ki, megjegyezte ugyanakkor, hogy Nádas Bencén kívül a többieknek ez volt az első felnőtt Európa-bajnokságuk. A szegedi vk-győzelem után a Kurucz Levente, Opavszky Márk duótól is mindenki többet várt, Tóth Dávid azonban kiemelte, hogy nagyon szoros versenyben lettek ötödikek, az első nyolc egység 1.3 másodpercen belül ért célba.

Racice, 2025. június 22. A későbbi ötödik helyezett Kurucz Levente és Opavszky Márk (középen b-j) a kajak-kenu Európa-bajnokság férfi kajak kettes 500 méteres számának döntőjében a csehországi Racicében 2025. június 22-én. MTI/Szigetváry Zsolt

„Akárcsak négyesben, itt is nüasznyi különbségek vannak az egységek között, de a cél az, hogy mi is a dobogós egységek között legyünk” – tette hozzá.

Az olimpiai programban nem szereplő számokban is sikeresek voltak a magyarok. Tóth Dávid szerint ezeknek a versenyeknek is felértékelődik a szerepük az új, világranglistán alapuló olimpiai kvalifikációs rendszerrel, hiszen ezekben is lehet pontokat gyűjteni.

„Az ötszázon győztes Varga Ádám és a kétszázon címét megvédő Lucz Anna teljesítménye is kiemelkedő volt, ezekre a számokra, valamint az ötezer méterre a jövőben is nagy hangsúlyt kell fektetünk”

– mondta.

Racice, 2025. június 22. A második helyezett Varga Ádám a kajak-kenu Európa-bajnokság férfi kajak egyes 5000 méteres számának eredményhirdetésen a csehországi Racicében 2025. június 22-én. MTI/Szigetváry Zsolt

Az év fő versenye, a világbajnokság augusztusban lesz Milánóban.

„Átgondolom a hétvége tanulságait és azt, hogy hogyan lehetünk még sikeresebbek a vb-n. Vannak a fejemben kérdőjelek. Nyilvánvalóan a cél az, hogy a mostani érmes pozícióinkat a vb-n megőrizzük, azokban a számokban pedig, amelyekben most nem sikerült dobogóra állni, lehet, hogy változtatásra van szükség. Nem biztos, hogy van az adott egységeknél jobb formáció, de arra kell törekedni, hogy ha van, akkor azt találjuk meg” – fogalmazott a kajakosok szövetségi kapitánya.

A kenusokat irányító ifjabb Foltán László előzetesen azt mondta, négy-öt aranyérmet vár a csapattól, ehhez képest a mérleg egy arany, két ezüst és három bronz lett. A szakember azonban is is pozitívan értékelte a versenyt, ahogy fogalmazott, mindenből lehet tanulni.

Racice, 2025. június 22. A harmadik helyezett Kiss Ágnes és Nagy Bianka (b-j) a kajak-kenu Európa-bajnokság női kenu kettes 500 méteres számának eredményhirdetésen a csehországi Racicében 2025. június 22-én. MTI/Szigetváry Zsolt

„Nyilván előzetesen számoltam a Kiss Ágnes, Nagy Bianka páros valamelyik aranyérmével is, most két bronzérmet szereztek, de ezért egyáltalán nem kell szégyenkezniük. Nekik is le kell vonniuk a tanulságokat és megnézni, hogy mit tudnak még beépíteni a felkészülésükbe. Számoltam a vegyes négyes és Adolf Balázs ötezres győzelmével is, ezek nem jöttek össze. De úgy gondolom, ha én nem merem bevállalni és azt mondani, hogy igen, képesek vagytok rá, akkor ők nem fogják elhinni” – fejtette ki a szakember.

Racice, 2025. június 22. A harmadik helyezett Juhász István és Kollár Kristóf (b-j) a kajak-kenu Európa-bajnokság férfi kenu kettes 500 méteres számának eredményhirdetésen a csehországi Racicében 2025. június 22-én. MTI/Szigetváry Zsolt

A női páros mellett az 500-on harmadik Kollár Kristóf, Juhász István kettős szerzett még érmet olimpiai számban, a fiatal egység sikere azért is különösen értékes, mert az első komoly világversenyén sikerült felállnia a dobogóra.

„Ez egy aranyéremmel felérő bronzérem. Ha jól emlékszem, olimpiai számban magyar kenupáros legutóbb 2016-ban volt dobogós Eb-n. Ráadásul a legjobb C-2 500-as magyar időt kenuzták. Büszke vagyok erre az eredményre, remélem, még hosszú út vár rájuk. Gratulálok nekik” – mondta ifjabb Foltán László, aki örült az ötszázon egyesben második Opavszky Réka sikerének, az egyformán negyedik Fejes Dánielről, Hajdu Jonatánról és Takács Kincsőről, valamint hetedik Adolf Balázsról pedig úgy vélekedett: a helyezésektől függetlenül sikeres volt a szereplésük, mindegyik versenyzőben látja a fejlődés lehetőségét és ez szerinte az egész magyar csapatra igaz, amely nagyon fiatal.

Schmidt Gábor, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnöke kiemelte: mind a négy szakágban sikerült olimpiai számban érmet szerezni, ötkarikás szemüvegen keresztül nézve két arany- és négy bronzérem volt a mérleg, ami szerinte fantasztikus.

„Ez az Európa-bajnokság, illetve a májusi két világkupaverseny is megmutatta, hogy rengeteg fiatal, tehetséges versenyzőnk van, akik ha kapnak lehetőséget, ha versenyezhetnek, élnek vele” – fogalmazott.