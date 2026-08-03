A Szent Korona üzenete ma is összeköti Palócföld közösségeit

Augusztus 1-jén és 2-án rendezték meg Ipolybalogon a XXII. Szent Korona Ünnepet. Az ünnepség részeként zajlott az Árpád-kori Szent Miklós-templomban a Palócföld összefogását is jelképező ünnepi szentmise.

A vasárnapi ünnepség a Szent Erzsébet parkban vette kezdetét. Mint a nyitányban elhangzott, a hagyomány szerint Ipolybalogon egy éjszakán át őrizték a Szent Koronát.

„Ennek a hagyománynak a legfontosabb üzenete számunkra az, hogy egy kis palóc közösség is részese lehetett a magyar történelem nagy pillanatainak”

– fogalmazott beszédében Czibulya Márk, Ipolybalog alpolgármestere.

Kiemelte: a Szent Korona nemzetünk összetett jelképe, amely egyszerre fejezi ki a földi hatalmat és az isteni rendet. Maga a Szent Korona jelképezi a nemzet egységét és folytonosságát – hangzott el Ipolybalogon. Köszöntőjében kitért az ötszáz évvel ezelőtti mohácsi vészre is. Mint mondta, a magyar történelem nem ért véget Mohácsnál.

„A Szent Korona Ünnepe minden évben arra hív bennünket, hogy megálljunk egy pillanatra a mindennapok rohanásában, s feltegyük magunknak a kérdést: mit kezdünk azzal az örökséggel, amelyet elődeinktől kaptunk?”

– fogalmazott a szónok. Arra biztatott, hogy őrizzük meg a Szent Korona üzenetét, hitünket, anyanyelvünket, hagyományainkat és közösségeinket.

Mint elhangzott, az ünnep nem csupán az emlékezésről szól, hanem a példaképek előtti tisztelgésről is. Ezt követően a jelenlévők megkoszorúzták Esterházy János mellszobrát.

A parkból a Szent Korona hitelesített másolatával indult körmenet az Árpád-kori templomhoz. Az ünnepi szentmise főcelebránsa dr. Parák József, a Besztercebányai Egyházmegye magyar híveinek püspöki helynöke volt. Szentbeszédében úgy fogalmazott:

a Szent Korona Ünnep egyfajta zarándoklat, amelyen Szent István hagyatékát ünnepeljük.

Az ünnepi szentmisét követően átadták a Szent Korona Emlékérmet. Mint elhangzott, az Ipolybalogi Római Katolikus Plébániahivatal és a helyi önkormányzat közösen adományozza az elismerést azoknak, akik áldozatos munkájukkal segítik a határon túli magyarságot, a régiót és a helyi közösséget.

Az idei esztendőben dr. Parák József püspöki helynök vehette át az emlékérmet.

A laudáció szerint az egyházmegye magyar ajkú hívei és papsága lelki életének szolgálatában alázattal végzett munkásságáért, a bérmálás szentségének anyanyelven történő kiszolgáltatásáért, valamint a felújított templomok, iskolák és imaházak magyar nyelvű felszenteléséért részesült az elismerésben. Az emlékérmet Bálint Péter, Ipolybalog polgármestere és György Ferenc lelkiatya adta át.

Ugyancsak a templom ódon falai között adta át Csámpai László, a Szent György Lovagrend Felvidéki Nagypriorátusának nagypriorja a Szent György Lovagrend Anjou-pajzsát György Ferenc atyának. A lovagrend legrangosabb kitüntetését a Szent Korona tiszteletének fáradhatatlan ápolásáért, a nemzeti összetartozás, a megbékélés és a magyarság erkölcsi felemelkedésének csaknem fél évszázados, alázatos szolgálatáért érdemelte ki.

Az ünnepi szentmisét a Szent Korona Kórus és a frissen alakult Szent Korona Kamarazenekar zenei szolgálata tette még meghittebbé.

A Szent Korona Ünnep idén is kétnapos rendezvénysorozatként várta az érdeklődőket Ipolybalogon. A vasárnapi szakrális programot szombaton könnyedebb rendezvények előzték meg. A látogatókat az Ízek utcája, a helyi hagyományőrző csoport műsora, gyermekprogramok, gasztronómiai verseny és koncertek sora várta. A XXII. Szent Korona Ünnep vasárnap délután a Mohács 500 című ünnepi hangversennyel zárult.

A 2024-es Szent Korona Ünnepről ITT számoltunk be, a 2023-as eseményről ITT írtunk, a 2022-es rendezvényt ITT összegeztük.

Pásztor Péter/Felvidék.ma