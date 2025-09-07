Home Képriport Kemenceavató kenyérsütés Nagyszelmencen képeken
Óváry Tamás
Fotó: Óváry Tamás/Felvidék.ma

Nagyszelmenc községben az idén harmadik alkalommal szervezett az önkormányzat kenyérsütést.

Az idei kenyérsütés remek alkalomnak bizonyult a település új, kültéri kemencéjének felavatására.

A szervezők igazi fesztivál hangulatot teremtettek kézműves vásárral, játékszigettel valamint gyermek táncházzal.

A hagyományos, kovásszal készített kenyér elkészítésében segítségre voltak a Ladányi kovászolók, Nagy Józsefné Icanéni vezetésével.

Matyi Dóra önkormányzati képviselő elmondta, hogy a mostanra régiós szinten ismertté vált rendezvény legfőbb célja a kezdetektől a hagyományőrzés és a közösségépítés.

Óváry Tamás felvételei

Óváry Tamás/Felvidék.ma

