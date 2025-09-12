Magyar Értékek Napja: központban a magyar örökség a közmédia csatornáin

Tematikus műsorokkal, filmekkel mutatja be szeptember 13-án a közmédia több csatornája nemzeti értékeinket. A magyar örökség részét képező hungarikumok, a magyar nótától a szikvízen át Béres József vagy Neumann János munkásságig szerteágazó magyar értékekkel a szeptember 15-i műsorok között is találkozhatnak.

A nemzeti értékeket és hungarikumokat bemutató és népszerűsítő, kulturális, természeti, gazdasági és tudományos vívmányaink ismertségét növelő Magyar Értékek Napjához számos műsorral csatlakoznak a közmédia csatornái.

A Duna szeptember 13-án 11:30-tól az Itthon vagy! című sorozatában Tokaj értékeit bemutató adását tűzi műsorra, majd 13:30-tól a Nemzeti kincseink a Hungarikumok nyolcadik része következik. Ebben megismerhetik Torockót, az évszázados hagyományt ápoló 100 Tagú Cigányzenekart, de szerepet kap az adásban a Hollóházi Porcelángyár, és egy látványos városi séta során Pest és Buda egyesítésének története is. 14:05-től láthatják a Bartók nyomában című dokumentumfilmet, és a 15:30-kor kezdődő Hogy volt?! Hagyományőrzők című része is a magyar értékekre hívja fel a figyelmet vendégeivel.

A tematikus napot 19:45-kor kezdődő A feltaláló című életrajzi dráma zárja, amelyből megtudhatják, hogy dr. Béres József, a 60-as évek végén, laboratóriumi kutatóként miként fedezte fel a nyomelemek kedvező élettani hatásait, és ezt továbbgondolva, hogyan fejlesztette ki legendás készítményét.

Magyar értékekkel a Dunán szeptember 15-én is találkozhatnak, a csatorna délelőtti és délutáni – Család-barát és a Családi kör – magazinműsorainak témái között. A Duna 14:30-kor levetíti továbbá a Skanzen Szellemi Kulturális Örökség Filmek Ami a kaszrojban fő… – A kunsági birkapörkölt karcagi hagyománya című részét, amelyből a 2013 óta hungarikumnak számító birkafőzés hagyományát ismerhetik meg. A Ridikül című délutáni talkshow Csodahelyek című epizóddal jelentkezik 16 órától, majd az Ízőrzők is az értékek tematika mentén mutatja be 17:25-től Törtelt. A Kunságban, Cegléd közvetlen szomszédságában található település híres arról, hogy a régészeti feltárás során itt találták meg a világ legnagyobb méretű hun áldozati üstjét. A községre jellemző ételek közül az Ízőrzőkben készül gulyásleves tarhonyával, főtt-rántott tyúk, törteli juh pörkölt és tejfölös gyöngyiragu reszeltkével.

A Duna World szeptember 13-án 10:00-tól a Hogy volt?! című műsor korábbi, magyar nótákról szóló részét adja, majd a magyar értékeket állítja középpontba a csatorna szeptember 15-én is.

Az erdélyi magyarság egyik hagyományőrző szigetét, Kalotaszeget mutatja be 7:40-től az Erdélyi történetek című dokumentumfilm, 8:35-tól pedig a vak belga zenei géniusz, a magyar nóta mestereként ismert Tcha Limberger művészete tárul fel A magyar nóta belga mestere című alkotásban. Aggtelek és környéke című epizódjával jelentkezik 10:05-től az Itthon vagy!, majd 11:30-kor egy fekete-fehér játékfilm, a Bercsényi huszárok kezdődik. Ízutazásra hívja nézőit a csatorna 14:25-től, a Magyarország finom részében, amelyben slambuc és birkapörkölt készül. Utána történetet mesél álmokról, világmegváltó tervekről és a tokaji bortermelők megszállott küzdelméről a Folyékony arany című dokumentumfilm, majd a Nagy Diák Tesztben adhatnak számot tudásukról a középiskolások és a nézők a Jókai Mór bicentenárium kapcsán.

A napot 22:25-től a Vadásztársak című ismeretterjesztő film zárja, amelyben egy vadász és kölyök vizslája történetét ismerhetik meg.

Az M5 kulturális csatornán szeptember 13-án 6 órától nemzeti táncunk, a magyar csárdás megszületésének, kialakulásának folyamatát követhetik végig A magyar csárdás című sorozat második részében. A szikvíz ma már hungarikum. De vajon miből áll egy szikvízgyártó munkája? Milyen a jó szóda, és hogyan kell megtölteni tökéletesen egy szikvizes palackot? Ezt mutatja be 7:05-től a Mesterember című műsor Szikvízgyártó mester című része.

7:30-tól a Könyvjelző – Takaró Mihály műsora a Szent Korona történetébe avatja be a nézőket, majd 8 órától a Skanzen örökség filmek 2021-es darabjában a matyókról tudhatnak meg többet,

12 órakor pedig a tarka virágú kalocsai hímzés és pingálás messze földön ismert hagyományait ismerhetik meg. A két műsorszám között a Hortobágyi Nemzeti Park elmúlt 50 évéről kaphatnak átfogó képet Ahol az ég a földet éri… – 50 éves a Hortobágyi Nemzeti Park című dokumentumfilmben. Szeptember 15-én A Nagyok című műsor 9 és 9:30-kor kezdődő részeinek Béres József lesz a főszereplője, déltől pedig egy ismeretterjesztő film következik, A magyar akác címmel. 12:35-től az 1936-os, a Hortobágy című fekete-fehér játékfilmet tűzi műsorára az M5, amely egy már letűnt világ, a magyar puszta, a pusztai emberek életmódjának hiteles dokumentuma.

A csatorna magazinműsorában, a Librettóban 16:30-tól, valamint a népszerű, Ön is tudja? kvízműsorban is megjelenik a magyar értékek jelentősége, majd az M5 História – Történelmi rangadó című, 17:55-től látható adásában tíz olyan magyarról lesz szó, akik nagy hatással voltak a világra. Két dokumentumfilmmel zárja a tematikus napot a közmédia kulturális csatornája, 19 órakor

a Csodálattal és hálával – Szent-Györgyi Albert című alkotás, majd 21:25-től a Neumann Jánosról szóló, A legpompásabb emberi elme látható.

Az M2 Petőfi TV-n szeptember 13-án késő este a Csík zenekar korábbi Akusztik koncertjét élhetik át ismét, szeptember 15-én hétfőn pedig a csatorna Esti Kornél című magazinműsorában foglalkoznak a magyar értékek meghatározó szerepével.

Az M2 Gyerekcsatornán szeptember 13-án, a nap folyamán ismét láthatják a Hetedhét kaland című saját gyártású műsor elemeként megismert Hungarikum rovat egyes epizódjait, szeptember 15-én pedig egy új rész premierjével várja nézőit a csatorna. A Hetedhét kalandban 19:40-től a halasi csipke eredetével, jellegzetességeivel ismerkedhetnek meg a gyerekek. Az egyéves születésnapját országjáró turnéval ünneplő Csukás Meserádió szeptember 13-án magyar népmesékből, népdalokból válogat hallgatóinak, továbbá Gubik Petra, a rádió hangja hazánk sokszínű kulturális örökségeiről, hungarikumainkról, valamint magyar feltalálóinkról mesél a gyerekeknek. István bácsi, a szombatonként tíz órától hallható Csukás Mesepostában idén nyáron körbeutazta az országot, hogy hazánk legszebb tájairól, természeti csodáiról, kincseiről meséljen a hallgatóknak. A Mesepostás nyári történeteit újra feleleveníti a Csukás Meserádió a szombati adásban.

A Kossuth Rádió szeptember 13-án számos műsorral kapcsolódik a Magyar Értékek Napjához.

Hungarikumokkal foglalkoznak a Hajnal-táj és a Szombat reggel adásában, valamint az Országjáró délelőtti és délutáni élő adásában is a Somogy vármegyében fekvő Tab város értékeit ismerhetik meg. Szeptember 15-én, hétfőn is hangsúlyos szerepet kapnak a magyar értékek a rádió műsoraiban, a Hajnal-tájban a hungarikumok közé került badacsonyi Kéknyelű borról, majd a Délelőttben a magyar népviselet mai felhasználási lehetőségeiről tudhatnak meg részleteket. 11 óra után A hely a „magyar Provence” néven elhíresült kőröshegyi levendulást mutatja be, a Jó napot, Magyarország! című műsorban pedig a hallgatók is elmondhatják véleményüket a hazai értékek világszintű ismertségével kapcsolatban.

A Bartók Rádió már szeptember 12-én a magyar értékekre fókuszál. A Muzsikáló reggel részeként jelentkező Ki nyer ma? című kvíz során hungarikumokkal kapcsolatos kérdések várják a játékosokat. A Petőfi Rádió szeptember 13-án egész nap foglalkozik a Magyar Értékek Napjával, kiemelten a Helló, Sándor, a Befordultam a konyhára és a Pihen a komp című műsorokban, továbbá a hallgatók megismerhetik, az eseményhez országszerte, milyen programok kapcsolódnak. Az évfordulók között a Dankó Rádió is megemlékezik a napról, valamint programajánlókkal is várja hallgatóit szeptember 15-én.

A Nemzeti Sportrádió a szombati Sportreggelben eleveníti fel a 25 évvel ezelőtt sydney-i olimpiai sikereket, közte elsősorban a hungarikumnak számító vízilabdát. A magyar csapat ekkor nyert 24 év után olimpiai aranyérmet Ausztráliában, ami így igazi magyar értéknek tekinthető.

