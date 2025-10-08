Mezey Györgyre emlékezik a közmédia

A magyar labdarúgás egyik kiemelkedő alakjára, Mezey Györgyre emlékezik október 8-án a közmédia. Az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió egész napos programokkal, visszatekintésekkel és archív felvételekkel idézi fel a korábbi futballista és szövetségi kapitány életútját és szakmai örökségét.

Az M4 Sport a férfi vízilabda Európai Szuperkupa-mérkőzést, illetve a Nemzeti Sporthíradót követően, 22 óra után tűzi műsorra Gulyás László múltidéző sorozatának Múlt és Jelen egy időben – Mezey György című epizódját.

A beszélgetésben megelevenednek azok az évek, amikor Mezey György a magyar futball meghatározó alakjaként írta be nevét a sporttörténelembe.

A műsort követően újra látható lesz az 1986-os Magyarország–Brazília mérkőzés, amely nemcsak a kor egyik legemlékezetesebb találkozója, hanem Mezey György szövetségi kapitányi időszakának egyik ikonikus pillanata is.

A nap folyamán az M4 Sport közösségi médiafelületein és az m4sport.hu oldalon is számos visszatekintés és archív tartalom idézi fel Mezey György szakmai pályafutását, különös tekintettel a válogatottal elért sikereire.

A Nemzeti Sportrádió szintén külön műsorokkal emlékezik meg róla: a délben kezdődő Bajnokokban, később 15 órától a Hazafutás, majd a Körkapcsolás című műsorban egykori játékosok, tanítványok és sportújságírók osztják meg személyes emlékeiket. A rádió archív anyagokkal, interjúrészletekkel és legendás meccsbejátszásokkal is felidézi Mezey György pályafutásának legszebb pillanatait.