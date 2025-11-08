Trump szerint Orbán Viktor kiváló és erős vezető

Kiváló és erős vezetőnek nevezte Orbán Viktort az amerikai elnök pénteken Washingtonban a magyar miniszterelnökkel folytatott megbeszélés kezdete előtt, újságírói kérdésekre válaszolva.

Donald Trump a Fehér Házban tartott találkozó elején azt mondta, kedveli és tiszteli Orbán Viktort, aki jól vezeti Magyarországot, és szerinte sikeres lesz a következő választáson is, amelyen támogatni fogja. Hozzátette: Európában mindenki tiszteli a magyar kormányfőt.

Európa országai súlyos hibákat követtek el a bevándorlás ügyében, kivéve Orbán Viktort,

akinek „nagyon szigorú hozzáállása” van a migrációhoz, és akitől a többi európai állam tanulhatna – vélekedett az amerikai elnök.

Hangoztatta: az, hogy Magyarország nagyon jó munkát végez a bevándorlás terén, megmutatkozik abban is, hogy alacsony a bűnözési ráta, miközben más országokban növekszik.

Emiatt sokan irigykednek a magyar miniszterelnökre – emelte ki.

Sok európai vezető kifelé nem ért egyet Orbánnal, „de valójában tisztelik őt, és elismerik, hogy igaza van”

– fogalmazott. Kifogásolta, hogy Európa „rá akarja erőltetni” a politikáját a magyar kormányra, miközben a miniszterelnöknek van igaza.

Hozzátette: ők tévednek, mert egész Európát elárasztják a migránsokkal. Mindig mondom a vezetőknek, hogy ezzel le kell állniuk, mert különben Európa nem lesz többé – jegyezte meg az amerikai elnök. Gondoljunk csak bele, hogy hol tartanának, mennyivel előrébb lennének ezek az országok, hogyha nem lenne ilyen súlyos bűnözés a migráció miatt?

És itt nemcsak meg kell állítani a beáramlást, hanem vissza is kell azt fordítani

– hangsúlyozta.

Donald Trump az orosz-ukrán háborúról azt mondta, a háború nem tört volna ki, ha akkoriban ő lett volna az elnök, csak „megörökölte” ezt a háborút, amelyet szerinte „a nem túl távoli jövőben” le fognak zárni. Ez utóbbi véleményben egyetértenek – tette hozzá később.

Az amerikai elnök azt is megerősítette, hogy

szeretne Budapesten béketalálkozót tartani, de azért nem most, mert úgy gondolja, „nem történne semmi jelentős.”

Hangoztatta, hogy mind a két fél jelentős veszteségeket szenved el, hetente több ezren halnak meg a háborúban.

Úgy vélte,

Orbán Viktor „jól ismeri Putyint, és pontosan érti őt”.

Kitért Donald Trump az energetika témájára is. Mint mondta, áttekintik Magyarország helyzetét, mert tudatában vannak annak, hogy nem könnyű az olaj és gáz beszerzése. Magyarországnak nincs tengeri kikötője – emlékeztetett.

Hozzátette, hogy

több európai ország úgy vásárol évek óta olajat és gázt Oroszországtól, hogy közben az Egyesült Államok segíti őket, ezt egyúttal”nagyon zavarónak” nevezte.

Donald Trump méltatta Magyarország kapcsolatait az Egyesült Államokkal. „Gazdaságilag Magyarország nagy ország, milliárdos nagyságrendű a kereskedelmünk” – emelte ki, hozzátéve, hogy amióta ismét ő az amerikai elnök, újra példásak a két ország kapcsolatai. Kifejtette: az előző kormányzat alatt nem volt kapcsolat az Egyesült Államok és Magyarország között annak ellenére, hogy több milliárdos kereskedelem zajlott a két ország között. És miért adták mindezt föl? És nagyon sok minden mást is föladtak – jegyezte meg Donald Trump, hozzátéve: az országot rosszul vezették.

Hozzátette:

Ha nem nyeri meg a választást, akkor felismerhetetlenné vált volna az Egyesült Államok.

Elmondta azt is, hogy az amerikai belpolitikában is az infláció után az energia kérdését tartja a második legfontosabb témának, és célja, hogy az Egyesült Államokban a benzinár két dollár körül stabilizálódjon.

Kiemelte, hogy amikor az energia olcsóbb, „minden más követi”, és hangsúlyozta, hogy elnöksége idején az árak már jelentősen csökkentek, és ezen belül az energiaárak 30-40 százalékkal estek.

Úgy fogalmazott, hogy

kormányzása alatt sikerült helyreállítani a gazdaságot, amelyet „rekordmagas inflációval” vett át.

A technológiai fejlesztésekkel kapcsolatban Trump arról beszélt, hogy az Egyesült Államok Kínát és a világot is megelőzte a mesterséges intelligencia (MI) területén. Elmondta, hogy az MI-beruházásokhoz új erőműveket építenek gyorsított engedélyezéssel.

Egy kérdésre válaszolva az amerikai elnök megerősítette, hogy az amerikai erők maradnak Romániában. Pete Hegseth hadügyminiszter hozzátette, hogy változni fog viszont a csapatok váltási, rotációs rendszere.

MTI/Felvidék.ma