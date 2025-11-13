Home Itt és Most Fico merénylője fellebbezett az ítélet ellen
Fico merénylője fellebbezett az ítélet ellen

Felvidék.ma
Felvidék.ma
(Fotó: pravda.sk)

A Robert Fico (Smer-SD) kormányfő elleni tavaly májusi merénylet miatt 21 év szabadságvesztésre ítélt Juraj C. fellebbezett a Speciális Büntetőbíróság (ŠTS) októberben kihirdetett ítélete ellen – erősítette meg a TASR hírügynökségnek a bíróság.

„Ha a bíróság megkapja az eljárásban részt vevő felek állásfoglalását, fellebbviteli eljárásra továbbítja az ügyet a Legfelsőbb Bírósághoz” – tette hozzá Mária Horáková, a bíróság szóvivője.

Juraj C.-t október 21-én 21 év szabadságvesztésre ítélte a Speciális Büntetőbíróság a Robert Fico ellen tavaly május 15-én, Nyitrabányán elkövetett merénylet miatt. Ötször lőtt rá a kormányfőre és több súlyos sérülést okozott neki.

TASR

