A Párkányi Ady Endre Alapiskola új beruházásra kapott támogatást

Az ország talán harmadik legnagyobb alapiskolája, a Párkányi Ady Endre Alapiskola tanterme egy új beruházásra nyert pályázatot. Az elkészült tornateremben közel 300 ezer euróból valósult meg teljes belső felújítás.

Az ünnepélyes átadón Bacsó Péter iskolaigazgató a következő információval köszöntötte a város intézményeinek, civil szervezeteinek és az egyház, valamint a sajtó megjelent képviselőit.

„Intézményünk a mai napon egy újabb fontos mérföldkőhöz érkezett: két éven belül – az atlétikai pálya felújítása után – ez már a második olyan beruházás, amely az iskolánk sportéletéhez és oktató-nevelő munkájához szükséges műszaki háttér megteremtésével jelentős minőségi változást hoz. Tornatermünk hosszú éveken, évtizedeken keresztül volt tanúja megannyi kiváló sporteseménynek, kulturális rendezvénynek, vagy éppen tornaórai sikernek, kudarcnak egyaránt. Az eddigi felújításoknak és a folyamatos karbantartásának köszönhetően évtizedekig kiválóan szolgálta iskolánkat, de a mindennapi igénybevétel mértéke már végképp indokolttá tette a teljes körű rekonstrukciót.

A legutóbbi pályázati kiírásban szereplő projektünk zöld utat kapott a járásokon átívelő Kooperációs Tanácsban, majd Nyitra megye Partnerségi Tanácsában, végül a minisztériumban is. 2024 májusában megkaptuk az építési engedélyt, majd a közbeszerzési eljárás hosszadalmas folyamata után ez év július 1-jén megkezdődhetett a felújítás. Ennek során a tetőszerkezet új szigetelést és borítást kapott, a padlózatot teljes egészében kicseréltük – a most látható burkolat már többrétegű és ízületkímélő. A falak teljesen új faburkolatot kaptak, sikerült felújítani a szociális helyiségeket – öltözőket, mosdókat és zuhanyzókat. Akadálymentesítettük az épületet, emellett teljesen megújult a fűtési rendszer, a tornaterem elektromos hálózata és világítása, valamint egy szellőztető berendezéssel is felszereltük a termet, amely biztosítja az állandó friss levegőt. Megjegyezném, hogy a pályázat még kisebb sporteszközöket, modern tantermi felszerelést és inkluzív oktatási eszközöket is tartalmaz, mintegy 45 ezer euró értékben. Ezen túl még várjuk az új bordásfalakat is. Viszont a kivitelező Pohori cég adományának köszönhetően a teljesen új – a Nemzetközi Kézilabda-szövetség normáinak is megfelelő – kézilabdakapuk már megérkeztek.

A pályázaton elnyert 300 ezer euró nyolc százalékos önrészét az iskola fenntartójaként Párkány városa biztosította, csakúgy, mint azt a közel 40 ezer eurós többletköltséget, amelyet előre nem látott problémák megoldása, többek között a katasztrofális műszaki állapotban lévő fűtési rendszer és vízvezetékrendszer teljes cseréje hozott magával”.

Az igazgató megköszönte a fenntartó városi önkormányzatnak és Szabó Eugen polgármesternek a támogatást. Ugyancsak köszönetet mondott a megjelent megyei képviselőnek, Farkas Ivánnak, és a megyei alelnöknek, Csenger Tibornak, akik nagyban segítették e tervezet megvalósulását. Külön elismeréssel szólt Pohori Tamás kivitelező cégének minőségi munkájáról és a határidők betartásáról, valamint a tervdokumentum készítőjének, Slávik Gábornak sikeres, eredményes munkájáról.

Végezetül a következő szavakkal zárta ünnepi beszédét:

„Kívánom, hogy ez a tornaterem ebben a mai állapotában hosszú évekig szolgálja a párkányi Ady Endre Alapiskola tanulóit. Legyen ez a hely a mozgás, az egészség, az öröm és az itt megvalósuló programok által egy közösségi tér és az összetartozás szimbóluma!”

Csenger Tibor Nyitra megyei alelnök ismertette azt a folyamatot, amelynek során ez az uniós pályázat megvalósulhatott. Míg a múltban minisztériumi döntések alapján születtek meg a pályázati eredmények, az utóbbi három évben az integrált területi beruházásokra vonatkozóan a megyei regionális tanácsok döntése meghatározó. A tanácsok tagjai között intézményi vezetők hagyták jóvá a második körben a beruházást, melyhez a megyei képviselőknek köszönhetően a következő arányban nyerte az iskola a pályázatot: 80% az uniós, 12% a megyei támogatás és 8% az önrész, melyet a város fizetett ki.

Farkas Iván megyei képviselő kiemelte, hogy Nyitra megye magyar képviselőinek köszönhetően sikerült e pályázatot ilyen arányban megnyernie az iskolának.

Szabó Eugen, a város polgármestere örömét fejezte ki, hogy sikerült ezt a nagyon értékes felújítást megvalósítani. A nagy nehézségek ellenére is öröm számára, hogy egykori iskolája ilyen korszerűsítésen esett át, amelyet a város civil szervezetei is igénybe vehetnek.

Pólya Csaba református lelkész a következő imával adta áldását e testet-lelket erősítő létesítményre:

„Fenséges és irgalmas Istenünk, mennyei Atyánk, minden jó adomány forrása! Hálával magasztalunk Téged, hogy e hely megújulhatott a Te gondviselő jóságodból. Kérünk, tekints kegyelmesen erre a tornateremre, melyben gyermekek és ifjak testük erejét, kitartásukat és közösségüket gyarapítják. Szálljon ide a Te áldásod Lelke, hogy e falak között öröm és békesség honoljon, a versengésben nemes lélek, a küzdelemben tiszta szív, a győzelemben hála, a próbákban türelem lakozzék. Áldd meg, Urunk, mindazokat, akik itt tanítanak, vezetnek, építenek és tanulnak, hogy munkájukban örömöt, közösségükben békét, szívükben pedig a Te szereteted világosságát találják. Legyen e tornaterem az áldás, az öröm és a megújulás helye, ahol a Te neved tiszteltetik, és a Te áldásod marad mindörökké. Ámen.”

A szalag átvágása után Nagyné Grausz Valéria vezetésével az iskola szertorna szakkört látogató tanulói egy kedves bemutatóval vették birtokba a felújított termet.

A megnyitó után az igazgató állófogadásra hívta meg valamennyi meghívott vendéget.

Dániel Erzsébet/Felvidék.ma