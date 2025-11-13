Home Kitekintő Szijjártó Péter: hiába a brüsszeli nyomás, Magyarország nem fogja beengedni az illegális migránsokat
Szijjártó Péter: hiába a brüsszeli nyomás, Magyarország nem fogja beengedni az illegális migránsokat

Szijjártó Péter (Fotó: MTI)

Magyarország a brüsszeli nyomásgyakorlás ellenére sem fogja beengedni az illegális migránsokat, s az is fontos, hogy össze kell fogni minden, hasonló állásponton lévő erővel Európában – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Szófiában.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a bolgár elnökkel folytatott tárgyalása után lényegesnek nevezte Brüsszel megfékezését a migráció tekintetében, mivel szavai szerint

Brüsszel egy új migrációs paktumot akar, azt akarja, hogy illegális migránsok árasszák el Európát.

„Brüsszel azt akarja, hogy Magyarország is migránsokat fogadjon be, s Brüsszel azt akarja, hogy mi még fizessünk is ezért. Mi erre nem vagyunk hajlandók” – szögezte le.

Szijjártó Péter kiemelte, hogy össze kell fogni minden olyan politikussal Európában, aki fellép a migráció ellen.

„Egyetértettünk Bulgária elnökével abban is, hogy meg kell védeni Európát, meg kell védeni az európai identitást, a nemzeti identitásokat, ezért távol kell tartani az illegális migránsokat Európától” – fejtette ki.

