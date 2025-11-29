Home Kitekintő „A kereszténységnek nemzetmegtartó ereje van”
„A kereszténységnek nemzetmegtartó ereje van"

(Fotó: Krizsán Csaba/MTI)

A kereszténységnek nemzetmegtartó ereje van – hangoztatta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára szombaton a Mosonmagyaróvári Református Egyházközség ingatlanjainak megújulásáért és gyarapodásáért tartott ünnepi istentiszteleten.

Soltész Miklós kiemelte: abban a világban, amit most élünk, „amikor teljesen érthetetlen módon ott van a nagyszerű anyagi jólét, másik oldalról meg a békétlenség, a háborúskodás, országok pusztítása”, akkor a kereszténységnek fel kell emelnie a szavát.

Ez a templomokon, a hiten keresztül megvalósulhat, ezért tartja fontosnak a kormány, hogy fizikailag és lelkileg is segítse a közöségek építőmunkáját – tette hozzá.

Felidézte, hogy szerte a Kárpát-medencében közel 4000 templom újult meg és 200 épült, katolikus, református, evangélikus és más felekezeti imaház is.

Mindezek szolgálják egy-egy település életét, mert a szeretetet sugározzák, a kereszténységet és a keresztény kultúrát adják tovább – fogalmazott.

Az 1940-ben felszentelt templomról az államtitkár azt mondta, hogy közel 9 év alatt mintegy 820 millió forint támogatásból nemcsak megújult, hanem az eredeti tervek alapján ki is bővült. A támogatásból emellett megújult a parókia épülete és kialakítottak egy közösségi teret is.

Az ünnepi istentiszteleten részt vett Nagy István agrárminiszter, a térség fideszes országgyűlési képviselője is.

MTI/Felvidék.ma

