Megjelent „A labda bűvöletében – 100 éves a szőgyéni labdarúgás” című könyv

Advent első napján került bemutatásra „A labda bűvöletében – 100 éves a szőgyéni labdarúgás” című kiadvány, mely Szász Gyula és Laczkó Gábor munkája nyomán látott napvilágot. A könyvpremier közel kétszáz érdeklődőt gyűjtött össze a szőgyéni kultúrházban.

A szőgyéni labdarúgás történelmét bemutató könyv részletesen beszámol a Sport Klub megalakulásáról, az elmúlt száz év hozzáférhető forrásaiból és emlékekből összeálló történetekről, eseményekről, képekkel gazdagon illusztrálva.

Az olvasó szemlélheti az időrendi sorrendben kiemelt időszakok eseményeit évek feltüntetésével, a klub gazdag tevékenységét, egészen a szőgyéni futball 100 éves történelmének legjelentősebb mérkőzéséig, mely 2025. augusztus 27-én zajlott a szőgyéni futballpályán.

A helyi csapat a nagy múltú, első ligában szereplő KFC Komárom csapatát fogadta a Slovnaft Kupa második fordulójában, ami igazi sportünnepnek számított, és több mint ötszáz néző előtt zajlott.

A könyv fülszövegét „Szerteágazó szőgyéni fociszálak” címen J. Mészáros Károly sportújságíró és sporttörténet-kutató, a www. szlomasport.sk sporttörténeti honlap ötletgazdája és éltetője, a szlovákiai magyar sportolók krónikása írta.

„Nem ilyen könyvet szokás tájainkon készíteni a futballmúltról” – kezdi a bemutatót a krónikás. Majd utalva a könyvben szereplő számadatok, táblázatok, képek és az újságkivágásokból, gyűjtésekből táplálkozó visszaemlékezések láncolatára, kiemeli a könyv címlapját. A szerzőpáros olyan képet választott a címlapra, melyen a falu fölé van emelve a futballpálya. „Mintha azt jelezné, hogy az Érsekújvári járás 2354 lelket számláló falujában a templom mellett a legnépszerűbb labdajáték helyi színhelye is a község előkelő kirakatába tartozik” – írja véleményét, majd utalva arra, hogy sok minden mást is rejteget a könyv, így fejezi be:

„Felbukkan benne Szepesi György, Mezey György, Gőgh Kálmán, Kianek Zsolt és Saláta Kornél neve is, hogy csak a legismertebbeket említsem. Ők hogyan kötődnek Szőgyénhez? Az már az olvasó dolga, hogy kiderítse.”

– írja ajánlásában J. Mészáros Károly.

Az előszót Szász Gyula, a könyv megálmodója, ötletgazdája, tartalmi szerzője, az adatok dokumentálója írta, aki öt évtized futballtörténéseinek volt aktív részese, játékosként, edzőként és vezetőként egyaránt.

A régi történelmi fotók nagy részét Laczkó Gábor, a fényképek szenvedélyes gyűjtője biztosította. Az ő munkájával a régi és rossz minőségű képek is felújításra kerültek. A könyvben szereplő 750 fotó nemcsak a labdarúgás történetét idézi, de sok felvétel tükrözi a régi Szőgyén arculatát is.

Méri Szabolcs polgármester az utószóban kifejezi háláját és köszönetét azért a munkáért, melynek nyomán megszülethetett a szőgyéni labdarúgás történelmét felgöngyölítő kiadvány, és reményét fejezi ki, hogy a futball hagyománya a jövő nemzedékének is érték, példa és útmutató lesz.

A könyv magánkiadásban jelent meg, az OOKPress KFT veszprémi nyomdájában látott napvilágot, a Bethlen Gábor Alap, Szőgyén Község Önkormányzata, a Mánya Kft., a Jonagold Kft, a Pres-Tel Kft., a Szőgyéni Sport Klub és magánszemélyek támogatásával.

A könyv megvásárolható a szerzőknél, a Szőgyéni Községi Könyvtárban, a szőgyéni Bálint Ajándék- és Könyvesboltban, a párkányi Bestseller Könyvesboltban és az érsekújvári Kultúra Könyvesboltban.

Berényi Kornélia/Felvidék.ma