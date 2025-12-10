Home Kitekintő Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktumot
Kitekintő

Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktumot

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: pestisracok.hu

Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktumot, egyetlen migránst sem fogad be – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter szerdán Budapesten, a Kormányinfón.

Gulyás Gergely közölte, jövő héten lesz európai uniós csúcstalálkozó Brüsszelben, de a bel- és igazságügyi tanács már elfogadott egy végrehajtási határozatot a migrációs paktumról, azaz a migránsok elosztásáról, amelyben megállapították a Magyarországra eső létszámot és kapacitást.

Magyarország azonban nem hajtja végre a migrációs paktumot, egyetlen migránst sem fogad be

– jelentette ki Gulyás Gergely.

A miniszter megemlített egy másik, „élesen magyarellenes” uniós javaslatot is, a Repower EU-t, amely szerinte tovább rontja az unió versenyképességét, mivel 2026 márciusától engedélyhez köti, 2027 szeptember végétől pedig megtiltja a kőolaj és gáz beszerzését Oroszországtól.

Amennyiben elfogadják a javaslatot, Magyarország meg fogja támadni az EU bíróságán – közölte Gulyás Gergely.

MTI/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Harminc év után újra paraguayi elnök Magyarországon

Kallas: Washington bírálatának Oroszországra kellene irányulnia

Szijjártó Péter: összesen 240 magyar-orosz vállalatközi tárgyalásra kerül...

A kárpát-medencei gazdaszervezetek továbbra is számíthatnak a kormány...

XIV. Leó pápa fogadta az ukrán elnököt

Ostobaság, hogy Moszkva a NATO megtámadására készül

Andrej Babiš már harmadszor tette le az esküt...

Esterházy János-emléktáblát avattak Beregszászban

Orbán Viktor: óriási jelentőségű a török világgal való...

Az uniós tagállamok megállapodtak a 2026-os migrációs szolidaritási...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma