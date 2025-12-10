Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktumot, egyetlen migránst sem fogad be – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter szerdán Budapesten, a Kormányinfón.

Gulyás Gergely közölte, jövő héten lesz európai uniós csúcstalálkozó Brüsszelben, de a bel- és igazságügyi tanács már elfogadott egy végrehajtási határozatot a migrációs paktumról, azaz a migránsok elosztásáról, amelyben megállapították a Magyarországra eső létszámot és kapacitást.

Magyarország azonban nem hajtja végre a migrációs paktumot, egyetlen migránst sem fogad be

– jelentette ki Gulyás Gergely.

A miniszter megemlített egy másik, „élesen magyarellenes” uniós javaslatot is, a Repower EU-t, amely szerinte tovább rontja az unió versenyképességét, mivel 2026 márciusától engedélyhez köti, 2027 szeptember végétől pedig megtiltja a kőolaj és gáz beszerzését Oroszországtól.

Amennyiben elfogadják a javaslatot, Magyarország meg fogja támadni az EU bíróságán – közölte Gulyás Gergely.

MTI/Felvidék.ma