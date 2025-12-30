Szilveszterkor is Csináljuk a fesztivált! – A zsűri és a fellépők közös produkcióval köszöntik az új évet

A Duna nézői fergeteges hangulatban, a legnagyobb magyar slágerek és előadók társaságában búcsúztathatják az óévet. A Csináljuk a fesztivált! különkiadásában december 31-én este visszatérnek az előző évadok győztes dalai és az elmaradhatatlan házibuli slágerek. Az új év első perceit is a showműsorral tölthetik, hiszen egy meglepetés extra produkció várja a közönséget a Csináljuk a fesztivált! – Újévi ráadásban éjfél után pár perccel.

A Csináljuk a fesztivált! című műsor immár hagyományosan szilveszteri különkiadással jelentkezik december 31-én a Dunán. Az adás fényét a korábbi évadok győztes slágerei emelik. Korda György-örökzöldje, a Lady N Peter Šrámek előadásában, míg Kovács Kati Úgy szeretném meghálálni című klasszikusa Agárdi Szilvi produkciójaként hangzik el. Freddie tolmácsolásában ismét felcsendül Charlie egyik legnagyobb közönségkedvence, a Nézz az ég felé. Az előző évad nyertes slágerével, a Hungária vérpezsdítő Limbó-hintójával pedig Csorba Lóci tér vissza.

Az óév méltó búcsúztatásához a házibulik elmaradhatatlan örökzöldjei érkeznek: a Micsoda buli, a Csókkirály, az Ő még csak most 14, a Ringasd el magad, valamint ezen az estén nem hiányozhat a Különös szilveszter.

Az év utolsó nagy bulija igazi sztárparádét ígér, színpadra lép Szandi és Kirchknopf Gergő, Muri Enikő és Nika, Baricz Gergő, Dolhai Attila, Szabó Máté, Takáts Tamás és Vastag Csaba is.

Az új év első perceit egy extra produkció teszi még emlékezetesebbé. Éjfél után pár perccel a Csináljuk a fesztivált! – Újévi ráadásban a valamikori legnagyobb óév búcsúztató házibulisláger éled újjá, méghozzá a szilveszteri különkiadás sztárvendégei és a zsűri előadásában. A nézők most először láthatják egy színpadon az ítészeket: Korda Györgyöt, Balázs Klárit, Janza Katát és Bereczki Zoltánt.

Csináljuk a fesztivált! – szilveszteri különkiadás – december 31-én 21:40-kor a Dunán.

MTVA/Felvidék.ma